Донецкая Хатынь: ВСУ нанесли страшный удар по ДНР

Сергей Вредников.  
28.04.2023 15:34
  (Мск) , Донецк
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Россия


ВСУ выпустили по центру Донецка несколько ракет из реактивных систем залпового огня. Одна из ракет попала в маршрутный автобус, в результате которого погибло семь человек.

«Очередная «хатынь по-донецки». Люди горят живьём… Сколько ещё должно сгореть, прежде чем мы пойдём в наступление и уничтожим тех, кто уничтожает самых беззащитных?» – комментирует страшные кадры военкор и военнослужащий «Ахмата» Геннадий Дубовой.

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ВСУ выпустили по центру Донецка несколько ракет из реактивных систем залпового огня. Одна из...


Также украинская ракета залетела в крышу Республиканского травматологического центра: разрушена детская операционная, разбито медицинское оборудование. Получил повреждения единственный в городе аппарат МРТ.

По предварительной информации, всего в результате обстрелов погибло 9 человек, ещё 10 ранены.

За несколько часов до этого ещё две украинские ракеты прилетели в Ворошиловский район Донецка, поблизости от торгового центра «Грин Плаза». Пострадали несколько жилых домов.

Очевидно, что хаотические удары по Донецку – месть ВСУ за произошедшее в Умани Черкасской области. Украинские власти утверждают, что там российская ракета попала в жилой дом. Однако наблюдатели указывают, что, как и ранее, удар по дому произошел в результате «кривой» работы украинской ПВО.

«ВСУ как обычно врут, и на своей лжи палятся. Сбили 21 ракету, из 23 выпущенных. При этом показывают слезливые кадры, как будто две оставшиеся ракеты ударили именно в жилые дома в Умани.

При этом, судя по объёмам разрушений, это не тянет на крылатую ракету, та подъезд целиком складывает. А вот на разрушения от С-300 запросто.

Опять же, конечно, куда без укропропаганды о коварных орках, но ВС РФ уже давно доказали делами, что просто так по жилым домам не стреляют. Уж молчу, что это ещё нерационально со всех точек зрения, и моральной, и экономической, и военной, и репутационной.

В то же время примеров прилётов зенитных ракет по жилым домам с головой. С циничным подходом ВСУ прятать дальнобойные комплексы ПВО среди населенки, чтобы в случае их поражение иметь хотя бы информационную картинку, мы уже тоже многократно сталкивались.

Так что и сейчас, становится очевидным враньё ВСУ о количестве сбитых ракет, тем более, уже есть множество подтверждений и о нефтехранилищах, и других военных объектах, поражённых в ходе этого удара. И ракеты С-300 с истекшими сроками хранения топлива летают нештатно над городами, поражая случайные жилые дома.

Ещё из этого можно сделать вывод, что объектовую ПВО из внутренних регионов ВСУ ещё не полностью оттянули к линии фронта, данный налёт заодно и протестировал это предположение», – комментирует ситуацию вокруг Умани автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

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