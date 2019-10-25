Донецкая Народная Республика отпраздновала День государственного флага

25.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

В столице ДНР на центральной площади им. Ленина состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню государственного флага Республики.

С поздравительным словом к гражданам молодого государства обратился глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всех искренне поздравляю с нашим праздником – Днем флага. Я уверен, что государственные символы – герб, флаг, гимн, – очень важны. Без этого любое государство несостоятельно.

Я рад, что у нас это есть, что мы с Вами есть уже шестой год. Донецкая Народная Республика живет вопреки чаяниям наших врагов, вопреки желаниям наших откровенных оппонентов, чтобы нас просто не было. Им было бы так проще и выгоднее. Но мы с Вами есть, и мы будем развиваться», – отметил он.

В ходе празднования жители ДНР развернули на площади государственный флаг Республики площадью 648 квадратных метров, после чего знамя было торжественно поднято на фасад близлежащего здания.

Также всем желающим активисты Общественного движения «Донецкая Республика» раздавали миниатюрные триколоры и буклеты с информацией о цветах государственного флага.

«Наш государственный флаг — это не просто полотно из трех цветов, это символ нашего народа, символ нашего сопротивления свободного Донбасса.

Это символ того, что мы не дали переписать нашу историю, не дали опорочить память предков, не дали навязать нам лжегероев.

Под этим флагом за эти пять лет мы доказали не только Украине, а и всему миру, что именно с Россией у нас общая история, общие предки, общие герои, один язык и одно общее будущее», — сказал руководитель ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов.