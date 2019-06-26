26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Местная власть, Политика, Украина
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Донецкая область получила нового украинского губернатора

Донецкую областную гражданско-военную администрацию возглавил военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона Украины Павел Кириленко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании Кабмина, сообщает Правительственный портал.

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33-летний Павел Кириленко – уроженец Донбасса.

Приказом Генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

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