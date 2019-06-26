26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
Донецкая область получила нового украинского губернатора
Донецкую областную гражданско-военную администрацию возглавил военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона Украины Павел Кириленко, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующее решение принято сегодня на заседании Кабмина, сообщает Правительственный портал.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
33-летний Павел Кириленко – уроженец Донбасса.
Приказом Генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.