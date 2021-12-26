«Донецкая республика»: Церковному хаосу на Украине положит конец возвращение в состав России

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Новости Украины

Воевать против России украинские предатели, находящиеся у власти, намерены не только пушками. «Жёлто-голубые» марионетки Запада объявили России и всему православному миру религиозную войну.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Всё чаще так из уст так называемых «евроинтеграторов» и украинских ура-патриотов звучат призывы отсторониться от православной веры. Так, например, глава порошенковского «детища» ПЦУ Епифаний заявил, что в течение 10 лет украинцы перейдут на празднование католического Рождества – 25 декабря. В раскольнической «Православной церкви Украины» также заявили о возможном проведении календарной реформы – перехода с Юлианского на Григорианский календарь.

Мотив таких заявлений – сугубо политический: нужно ещё сильнее привнести в украинское общество раздор и конфликты, и, конечно же, в очередной раз отдалить украинцев от русских. Ведь празднование Рождества в один день символически соединяет народ, который был разрознен в 1991 году.

По уже устоявшейся постмайданной украинской традиции, все инициативы, сталкивающие лбами население страны, и очерняющие Россию, поддерживают представители радикальной среды. В канун католического Рождества галицким националистом был снят провокационный ролик – с пьяными и бескультурными «русскими» и интеллигентом евро-украинцем. Главный посыл видео – украинскому населению нужно праздновать Рождество 25 декабря, вместе с западным миром, что станет «противоядием» Русскому миру.

Во многих странах Рождество Христово празднуют и 25 декабря, и 7 января. Российская Федерация – мнокогонфессиональная страна, в которой мирно живут и взаимодействуют представители разных религий. И только в террористической постмайданной Украине – продолжателе фашистской УНР – всячески унижают чувства верующих, пытаются вселить в сердца людей ненависть и злобу.

К слову, сам Епифаний признал, что, если сейчас перенести празднование Рождества, храмы 25 декабря будут пустыми, а 7 января – полными. Но за 10 лет лже-митрополит надеется приобщить Украину к европейским ценностям.

Те, кто спекулирует святыми праздниками и чувствами верующих, – далеки от истинной веры. В оккупированной Западом оставшейся части Украины происходит межконфессиональное и межнациональное разжигание. И этот хаос продлится до тех пор, пока Украина не вернётся на историческую Родину – в Большую Россию.