«Донецкая республика» об обострении на фронте: Ситуация намного серьёзней, чем кажется

27.10.2021 00:07 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Ситуация вокруг обострения на фронте в Донбассе намного серьёзней, чем кажется. Конечная цель – втягивание России в большую войну.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

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…«Незалежная» партия войны, предсказуемо, пошла в наступление. Как результат – бандеровским питомником обстрелян Тельмановский район ДНР и Горловка. Обстрелы Донбасса происходят на фоне рухнувших рейтингов Зеленского, коронавирусного и энергетического коллапса и антирекордов по росту наркомании в стране. Война – это единственный инструмент Зе-гаранта удержать электорат и держать в страхе населения вверенной ему страны.

Итак, в последнее время участились заявления украинского истеблишмента о том, что ура-патриоты готовы воевать с Россией и возвращать «своё». Многие воспринимают такие заявления иронично, но, к сожалению, ситуация намного серьёзней, чем кажется. Украинская оккупационная власть и подчиняемые ей военизированные структуры – это обезьяна с гранатой, которая выпустит эту гранату в тот момент, когда прикажут западные кураторы.

Стоит ли говорить о том, что официальный Киев энный раз нарушает Минские соглашения? Притом, что Зеленский цинично называет «нормандский формат» единственной площадкой по урегулированию конфликта в Донбассе. Но, чтобы остановить кровопролитие, достаточно одного лишь приказа п-резидента Украины.

И, как хорошо видно, неЛОХ действительно отдал приказ – воевать и убивать мирных людей.

Сейчас в Донбассе ВФУшники отрабатывают тактические действия, чтобы в любой момент быть готовыми развязать большую войну против России. Уместно вспомнить, как в сентябре текущего года главнокомандующий ВФУ Валерий Залужный, комментируя закупку ударных турецких беспилотников Байрактар, говорил, что украинские вооружённые бандформирования будут учиться эффективно работать с этими беспилотниками. А министр иностранных дел Кулеба заявлял, что турецкие БПЛА будут использованы как «сдерживающий Россию фактор».

В результате 26 октября ударный турецкий беспилотник сработал по мирному населению Республики – гражданам Российской Федерации, проживающим в Тельмановском районе.

Украинские террористы развязывают большую войну против России. Ведь не зря на минувшей неделе Зеленский кланялся приехавшему в «незалежную» министру обороны США Остину Ллойду, который поручил руководителю госдепартамента выделить украинским вассалам 60 млн долларов на «оборонные расходы и услуги».

Ситуация на линии фронта очень напряжена. Украинские неофашисты, преобладающее число которых, – законченные наркоманы, забыли о своих позорных поражениях в 2015 году и готовы стать пушечным мясом для своего Зе-президента. И пока они будут отдавать свои жизни за интересы Зе-оккупантов, будут гибнуть невинные люди, а Зеленский и его приспешники продолжат набивать деньгами собственные карманы, повышать Зе-рейтинг клишированными фразами о «защите от агрессора» и всё стремительнее превращать Украину в военный полигон.