Донецкая республика: Одесса вырвется из фашистской оккупации!

09.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Жители Украины должны демонстрировать несогласие с профашистским курсом режима, захватившего власть в результате госпереворота. Примером сопротивления является народ Донбасса, который по-прежнему считает День Победы в Великой Отечественной войне главным праздником.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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На священной высоте Донбасса – легендарной Саур-Могиле жители Донецкой Народной Республики начали отмечать главный праздник – праздник со слезами на глазах – День Победы! Саур-Могила дважды стала очевидцем и местом кровопролитных боёв за освобождение Донбасса от фашистов: в 1943-м и 2014-м. Наши герои-освободители в огненном 1943 году ценой собственной жизни выбили вооружённых до зубов гитлеровцев с этого стратегического места. Тогда наши защитники были уверены, что фашизм на донбасской земле навсегда уничтожен…

Но в 2014 году «коричневая чума» вновь подняла голову. И Саур-Могиле опять пришлось тонуть в крови защитников Родины. На Донбасс с харьковского направления поступали военные эшелоны, «украшенные» фашистской свастикой. Но украинских фашистов ожидало повторение бесславной участи своих гитлеровских кумиров. И сегодня на этой легендарной высоте мы отмечаем главные праздники Донбасса и Большой России.

Что касается Дня Победы, то украинские фашисты, по «рекомендации» своих западных хозяев пытаются стереть ценность этого Великого праздника и вклад советского народа в священную победу. К примеру, в прошлом году так называемый «союзник» СССР «демократичная» Америка выпустила юбилейную монету к 75-летию Победы. На монете изображены флаги США и их союзников в ходе Второй мировой: Великобритании и Франции. О Советском Союзе, который внёс самый весомый вклад в Победу, упоминаний нет от слова совсем. А ведь именно силами Красной Армии в 1945 году был взят Берлин, потому что для наших так называемых «союзников» логово зверя считалось неприступным. И сегодня об этом нужно говорить во всеуслышание, ведь западные «партнёры» беспардонно искажают историю, приписывая победу над гитлеровцами только себе.

Напомню, что против Советского Союза 80 лет назад фашистская Германия начала истребительную войну. О том, что СССР проиграл войну, Гитлер заявил уже 4 июля 1941 года. Но ни он, ни вверенные ему нацисты не ожидали, что столкнутся с патриотами Советского Союза, которые не отдадут врагу ни клочка родной земли.

Собственно, сегодня подвиг многонационального советского народа обесценивают фашисты, поднявшие голову на Украине. Скорбно наблюдать за тем, как в стране, которую солдаты Красной Армии очистили от гитлеровцев, значимость 9 Мая девальвирована. Нацисты героизируют пособников Гитлера – бандеровцев, а простые жители оставшейся части Украины с опасением чтят память советских героев и жертв фашизма у ещё пока не разрушенных нациками мемориалов.

Постмайданная власть упразднила на Украине парады Победы, на смену которым пришли позорные ЛГБТ-парады и марши наследников эсэсовцев. Украинцы сами рассказывают о том, что их детей – студентов вузов – насильственно загоняют на нацистские митинги – под угрозой отчисления из учебных заведений. Бандеровский питомник запретил людям, чьи деды и прадеды подарили миру мир и жизнь, чтить свою историю и память предков-победителей.

Против нацистского режима «незалежной» восстал Донбасс, который не позволил попрать подвиг наших героев. И я знаю, что «коричневая чума», вновь захватившая Украину, будет сокрушена. Первой ласточкой этого можно считать митинги одесситов, проводимые ими в знак памяти героев Великой Отечественной и поддержки жителей Донбасса. К примеру, на днях в Чабанке, что 7 км от Одессы, мирные люди провели памятное мероприятие у монумента 250 донецким шахтёрам, остановившим в 1941 году наступление фашистов на Одессу. Одесса гордится смелостью жителей Донбасса и стремится вырваться из фашистской оккупации. И всё у неё получится! Скажу словами Вячеслава Михайловича Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»!

А 9 Мая, в День Великой Победы, Донецкая Народная Республика проведёт победный парад, акцию «Бессмертный полк» и Автопробег Победы. И я призываю наших украинских единомышленников и братьев провести «Бессмертный полк» и Автопробег в своих городах! Пусть фашисты содрогнутся, ведь их бесславному существованию начат обратный отсчёт.