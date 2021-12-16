Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вновь продемонстрировал своё нежелание прекращать карательную операцию против жителей Донбасса.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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На первой встрече с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зе-президент заявил, что надеется на поддержку курса Украины в НАТО, и не сказал ни слова о Минских соглашениях. Хотя вопрос выполнения, а точнее, – НЕвыполнения Украиной условий Минска-2 должен был стать ключевым в разговоре Зе с канцлером. Но оффшорному президенту куда важнее провести встречу ради встречи – бессмысленную и безрезультативную.

Зеленский рассказал, что ожидает от Германии углубления сотрудничества в сфере энергетики. Энергетический вопрос, собственно, сверхактуальный для «незалежной» – в силу того, что запасы газа в подземных хранилищах опустились до критически низких показателей и составляют 15,34 млрд. кубометров. Как сообщили в «Газпроме», это значение на 39,2% ниже. Таким образом, в начале зимы украинские газгольдеры заполнены до уровня начала закачки в текущем году – 15, 29 млрд. кубометров. В этой связи очень интересно, как Германия поможет «незалежной» не замёрзнуть текущей зимой. Разве что предложит поскакать, это ура-патриоты могут неплохо. Рассчитывает Зе и на «поддержку евроатлантического курса Украины». О поддержке говорить, конечно, не приходится.

Но в НАТО тем временем приказали украинским вооружённым бандформированиям за 3 года выучить английский язык. Так сказать, «жёлто-блакытные» убийцы должны безукоризненно понимать своих натовских начальников и выполнять их приказы. Как понимаем, НАТО будет приказывать ВФУ не «одуванчики собирать», а стрелять по русским.

Отчитаться французскому коллеге и ещё одному «гаранту» Минска-2 Макрону о том, почему Украина не выполняет Минские соглашения, Зеленскому тоже не удалось. Зато преЗЕдент понадеялся на то, что Франция будет противодействовать «гибридной агрессии России в Европе».

Резюме встречи с Макроном и Шольцем Зе выдал весьма лаконичное – «договорились продолжать работу в Нормандском формате», то есть продолжать убивать людей и разрушать инфраструктуру Народных Республик. Собственно, ничего другого услышать от украинского президента никто не ожидал. Вновь очевидно, что Франция и Германия, как «гаранты» Минска-2 фактически поощряют войну против жителей Донбасса, которую продолжает Зеленский.