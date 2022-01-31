«Донецкая республика»: Процесс самоликвидации Украины ускорился

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Новости Украины

Шестой украинский президент Владимир Зеленский своим одиозным интервью западным СМИ доказал, что никакой он не «гарант» Конституции, а трусливый, глупый и обиженный мальчишка «с булавой», который намерен превратить Украину в геенну огненную.

Такое мнение в авторской колонке для «ПолитНавигатора» высказывает один из лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Фатальной ошибкой Зе является так называемый переход на личности, коим является его хамское обращение на «ты», адресованное президенту России. Речь даже не о дипломатии, а об элементарных правилах приличия и воспитания, которым учат ещё в детстве. Зе-гарант должен не «на лыжах кататься» в Сочи, где его, собственно, катать не будут, а на коленях просить у Владимира Путина и всего многонационального русского народа прощение за все совершённые им преступления, политические интриги и обман.

Он также обязан встать на лыжи и отправиться в Донецкую и Луганскую Народные Республики, руководство которых – молить о переговорах. Потому что о Донбассе «слуга народа» должен говорить в Донбассе, а не в России.

И не просто говорить, а действовать – выполнять Минские соглашения. Вновь прослеживается попытка преЗЕдента и его кураторов сделать РФ стороной конфликта в ЛДНР.

При этом вполне правильно будет назвать стороной конфликта Великобританию и США, чьи солдаты и вооружение стали источником смертей донбассовцев и разрушения инфраструктуры региона. Чего только стоят обещанные Штатами 45 рейсов с оружием, 4 из которых уже прибыли в «незалежную». Западные «партнёры» манипулируют Украиной, превращая её в страну-изгоя.

Зеленский – в агонии и полнейшей безнадёге. Он пытается услужить Западу, мало-мальски поддерживая навязанную им тему «российского вторжения», но видит, что искусственное раздувание темы войны привело к обрушению гривны, бегству из «незалежной» инвесторов и окончательному отчаянию нищих украинцев, которым надо кормить семьи. Процесс самоликвидации Украины ускорился.

В этой связи большинство здравомыслящих жителей «незалежной» видят своё будущее в составе Большой России, – вместе с Донбассом, Крымом и Сибирью. Сегодня украинское население понимает, что интеграция ЛДНР в РФ приняла необратимые формы. А поручение президента РФ Владимира Путина правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях ЛДНР, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации – это стимул для граждан Народных Республик, всё ещё проживающих под киевской оккупацией, восстановить территориальную целостность ДНР и ЛНР.

После того, как наши земляки решатся на судьбоносный воссоединительный шаг, примеру Донбасса последуют и остальные жители оккупированной Западом Украины.

Причина истерии США и Британии вокруг вымышленного ими же «вторжения России» кроется в том, что, обманутые в 2014-м и 2019-м украинцы прозрели – они убедились, что у Украины должен быть один курс – домой, в Россию, где тепло, надёжно и перспективно. Поэтому украинцы сейчас должны проявить максимальную консолидацию и вывести «неТИТАНИК» Украину из океана западных политических и военных интриг.