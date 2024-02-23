«Донецкая республика»: С Днём Защитника Отечества и с началом исторической справедливости!

Вслед за признанием независимости Республик Донбасса, два года назад состоялся День защитника Отечества, а на следующий день началась СВО, которая положила путь к исторической справедливости. Поэтому дни 22, 23, и 24 февраля для Донбасса стали значить куда больше, чем для других. Для нас это тройственная дата.

Об этом пишет в авторской колонке Алексей Муратов, один из лидеров организации «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Признание Россией независимости ДНР – это событие мирового масштаба. И не только потому, что это спровоцировало начало СВО на Украине, но и потому, что данное действие РФ показало всем, что Россия больше не будет играть по чужим правилам. С событий в Донбассе начал меняться мир. Донбасс показал всем, что противостоять этому раздутому финансовому пузырю можно. А после начала СВО уже и весь мир убедился, что не так страшен волк, как его рисуют. Особенно после провала последнего украинского контрнаступления, которым руководили усилиями всех элит НАТО. Старый и не справедливый мировой порядок увидел свой закат именно здесь, в ДНР, где мы уже практически 10 лет твердим о том, что эта война по сути не со странами Запада, а с их политическими верхушками, которые подчиняются транснациональным компаниям, международным инвестиционным фондам и мыльному пузырю ничем не подкреплённого доллара. Признание независимости ДНР в результате многолетнего террора со стороны Украины было неизбежным. Только жаль, что этот террор так долго длился. Ведь Владимир Путин предвидел те последствия, что последовали за признанием Республик Донбасса. У России не было тех же гиперзвуковых ракет, платёжной системы “Мир”, тех договорённостей с союзными странами и всего того, без чего сегодня мы бы не смогли противостоять санкциям. Сегодня не просто годовщина признания Республик Донбасса. Это годовщина того события, вслед за котором решалась судьба Большой России, её государственного суверенитета и всего мира. Донбасс снова стал центром. Но не Украины, а центром глобальных изменений. И с каждым годом мы лучше понимаем, что так или иначе мы побеждаем. Мы становимся сильней, а колониальная система слабей. Их деньги дешевеют, международные институты становятся фикциями, а их слова тем более ничего не стоят. Вот какое значение для нас имеет признание Донбасса. С этого дня всё началось. То, чего мы так ждали. Не войны, а справедливости, которая так характерна всему русскому народу. И уверен, что это только начало. Ведь всё только начинается. С праздником вас, мужики! С началом исторической справедливости!».