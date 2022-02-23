«Донецкая республика» видит Пушилина президентом новой Украины

Новости Украины

Так называемую украинскую власть не остановил факт признания Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик и подписанные ими договоры с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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ВФУ по указке Зе-политиков, продолжают обстреливать ЛДНР, при том, что Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил России за пределами территории России в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

На Украине опять усиливается тема «Путин нападёт», многие люди подвергаются зомбированию прозападных СМИ и в спешке покидают «незалежную». Конечно, большинство украинцев радуются признанию ЛДНР, – об этом говорят множественные поздравления в наш адрес со стороны соотечественников, проживающих на оставшейся части Украины. Здравые люди надеются, что скоро настанет тот миг, когда их принадлежность к стране, в которой правит бал улица, будет сниться в самом страшном сне.

Ну а пока реалии таковы: ВФУ стреляют по мирным жителям признанных (!) Народных Республик Донбасса, пытаясь втянуть в конфликт Россию. Ведь вне зависимости от происходящих событий военные цели Запада в отношении России не меняются. Причём пушечное мясо западные «партнёры» уже подготовили – это украинцы, которые воюют против ЛДНР. Я об этом много раз говорил.

Но воплощение этого кровавого американо-британского плана нужно предотвратить. И сделать это вполне реально: боевики, которые сейчас убивают наших людей, должны сложить оружие и сдаться. По аналогии с бандеровцами, служившими Гитлеру и сдавшимися в плен, представители украинских вооружённых бандформирований также могут поработать на восстановлении Донбасса.

Напомню немного исторических фактов. После освобождения Донбасса десятки тысяч пленных бандеровцев работали на восстановлении разрушенных ими донбасских шахт. Отработав повинность, они получили свободу. Мы можем повторить этот исторический опыт: ВФУ будут задействованы в восстановлении жилья, объектов социально-культурной сферы, промпредприятий и Донецкого аэропорта. После выполнения обозначенного объёма работ они будут свободны.

А главное, что при таком раскладе они останутся в живых, и не совершат ещё энного количества преступлений, за которые предстанут перед судом божьим. Повторю, что Россия Донбасс не бросит и защитит. Поэтому сейчас решать «жёлто-голубым» боевикам, их жёнам и матерям, как быть дальше: убивать или попытаться принести пользу…

Что касается будущего Украины. Здесь важно процитировать слова Владимира Путина, адресованные постмайданным властям.

«Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает, но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», – сказал Владимир Владимирович.

На мой взгляд, это – знаменательные слова Путина, наравне с сообщением о признании ЛДНР. И они – сигнал к тому, что на политической карте мира появится новое государство – «незалежная» Украина будет по-настоящему декоммунизирована. Не берусь давать название этому государству, назову его условно новой Украиной. Могу сказать точно, что она будет в составе Большой России.

А столица её должна быть не в Киеве, а в Донецке. Потому что Донецк выстрадал, заслужил право быть геройским центром страны, которой с 2014 года коллективный Запад уготовил участь военного полигона. Именно Донецк может стать узлом, связывающим Россию и новую Украину. И президентом этой новой Украины мне видится не кто иной, как лидер из Донбасса – Денис Пушилин.