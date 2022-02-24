«Донецкая республика» всем мужским составом отправилась на фронт

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Новости Украины

Все мужчины-члены движения «Донецкая республика» отправляются на фронт, чтобы принять участие в освобождении захваченных ВСУ территорий ЛДНР.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из лидеров «Донецкой республики» Алексей Муратов.

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«Донбасские мужчины массово уходят на передовую. А женщины добровольно взвалили на свои хрупкие плечи миссию трудиться за себя и ушедшего на фронт мужчину, растить детей. Родина в опасности – и жители Донецкой Народной Республики спасают её сообща. Тех, кто уходит на фронт, определяют руководители предприятий. Общественное Движение «Донецкая Республика» собственным примером показало, как нужно действовать в критической для нашей страны ситуации: мною принято решение отправиться на передовую всем мужским составом ОД «ДР». Так будет честно и справедливо, ведь мы представляем основное общественно-политическое движение ДНР. Теперь за деятельность Центрального исполкома будет отвечать женская половина ОД «ДР». Работы много: на базе ОД «ДР» созданы штаб для оказания помощи жителям во время эвакуации и во время боевых действий, колл-центр, действует штаб по пересечению, а также штаб по работе с прифронтовыми районами. Но тяжёлого труда женский состав движения не боится: весь коллектив работает в режиме 24/7, и в критический для страны период оборотов сбавлять никто не собирается. Чем крепче наш тыл, тем крепче фронт, – под таким девизом сегодня трудятся все женщины Республики», – рассказал Муратов.

По его словам, в мобилизационные пункты приходят донбасские мужчины разных возрастов и профессий, и даже те, у кого есть отвод от призыва.

«Высокая мобилизационная активность жителей Донбасса обусловлена усталостью от бесконечных невыполнений Украиной Минских соглашений и постоянными обстрелами наших территорий. Хочу подчеркнуть, что никто в ДНР войны не хочет. Мы – один многонациональный народ, который США, Великобритания и их сателлиты долгое время стравливали друг с другом. Обученные натовцами ВФУ и радикальные организации пришли нас убивать, поэтому мы обязаны дать отпор, защищая своих матерей, детей и историю. Полная ответственность за обстрелы Донбасса лежит на шестом украинском президенте Владимире Зеленском. Он два с половиной года увиливал от выполнения Минских соглашений, выпрашивал у Запада оружие и вознёс русофобию на Украине на совершенно новый уровень. Даже после признания Народных Республик Зе не предпринимает попыток выйти на диалог с их руководством, а продолжает отдавать приказ украинским воякам вести огонь. Подчеркну, что Глава Республики Денис Пушилин призвал представителей ВФУ добровольно покинуть оккупированную ими территорию ДНР. Но какая реакция украинских боевиков последовала на этот призыв? Жесточайшие обстрелы ЛДНР. Марионеточная правящая верхушка Украины продолжает подкидывать дрова в топку войны. Только страдает от этого ни в чём невинное население», – рассказал Муратов.

По его мнению, руководство Украины должно предстать перед трибуналом.

«Зеленский продолжил порошенковский геноцид граждан ЛДНР, устроил тотальный геноцид жителей Украины, запретил на территории вверенной ему страны русский язык, вступил в сговор с бандеровцами, поставил на уровень госполитики героизацию нацистов. Буквально вчера перед опубликованием энного преЗЕдентского блога стало известно, что Украина выходит из соглашения «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Это только малая часть «патриотичных» действий неНАЦИСТА Владимира Зеленского. По нему плачет трибунал», – считает Муратов.