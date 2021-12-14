«Донецкая республика»: Зеленский в очередной раз хочет публично унизить русских

Владимир Зеленский готовит репрессии в отношении обладателей российских паспортов. Это откроет огромные возможности для преследования неугодных, а также коррупции украинских чиновников.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Он обратил внимание на нелогичность действий Зеленского.

«На фоне наркотических скандалов вокруг офшорного президента Зеленского, стало очевидно, что Зе действительно употребляет что-то запрещённое. Потому что его заявления не поддаются ни логике, ни критике. Он опять сообщил, что Украина готова приложить усилия для «честного и длительного мира в Донбассе». То есть, Зе фактически подтвердил, что до этого своего выступления, «незалежная» вела агрессивную политику в отношении ЛДНР. Да и «честный и длительный» мир – уж очень настораживающие «обицянки», как и подарки от преЗЕдента НЕгражданам в виде трёх лет тюрьмы», – отметил Муратов.

Он пояснил, что речь идет об анонсированном Зеленским законопроекте «О гражданстве Украины», согласно которому жителей Донбасса хотят лишить украинского гражданства.

«Собственно, для жителей ЛДНР важности оно не имеет, потому что наши люди активно получают российские паспорта. Но фокус в том, что постмайданная «незалежная» власть в очередной раз хочет публично унизить русских. Выдавать «жовто-блакытный» паспорт не будут тем жителям Донбасса, действия которых «непосредственно угрожают национальной безопасности и национальным интересам Украины». Конкретику о таких «действиях» история умалчивает. Как говорится, Зе-чиновники будут «шить» дела на месте, по обстоятельствам.

Основанием лишения «незалежного» гражданства для Зе-царьков станет гражданство/подданство иностранного государства, вследствие чего возникает угроза национальной безопасности Украины. Речь идёт о России и ЛДНР, ведь любое другое гражданство в «самостийной» только приветствуется. Если же граждане не предоставят или предоставят не вовремя декларацию о наличии гражданства иностранного государства, «нарушителей» оштрафуют от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов, а то и вовсе упекут за решётку на 3 года. Таким образом, выдача украинских паспортов или их изъятие станет очередной коррупционной лазейкой сумасшедшего диктатора Зеленского. Ведь для Зе «жовто-блакытный» паспорт станет манипуляцией в отношении тех, кто захочет сохранить украинский документ.

Война против жителей Донбасса открывает для Владимира Зеленского всё новые и новые вариации воровства. Поэтому, прекращать он её не вовсе не намерен. Напротив, на фоне Зе-заявлений о мире, донбассовцам нужно готовиться к войне», – предостерегает Муратов.