Владимир Зеленский, предав своих избирателей на Украине, заслужил всеобщую ненависть – как населения ЛДНР, так и «незалежной». При этом сам бывший комик открыто признает, что по многим вопросам Запад его обманул и использовал.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, комментируя вчерашнее выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безрпасности.

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«Зеленский всё-таки решился выполнить команду англосаксов и начать эскалацию в Донбассе. При этом сам преЗЕдент поехал за очередной порцией славы на Мюнхенскую конференцию, где фактически признал, что война в Донбассе – дело рук западных «партнёров» Украины.

Зе в агонии выпалил, что раздутая «угроза российского вторжения» и реальная война ВФУ против жителей Донбасса обрушили украинскую экономику. При этом трусливый «гарант» осмелился обвинить «партнёров» в усугубившемся экономическом кризисе, а также в том, что США и Великобритания имеют на Украину только военные планы. Но даже здесь Зе признался в том, что всё вооружение, которое поступает в «незалежную», списанное. Он даже громко упрекнул Германию (гаранта Украины в части выполнения ею Минских соглашений) за присланные пять тысяч шлемов, дескать, и всё? Украине надо больше оружия, потому что западные хозяева превратили её в обезьяну с гранатой, которая готова сеять ужас и разруху.

Сам факт поставок оружия в украинскую колонию Владимир Зеленский приветствует, у него нет мирной риторики, он преследует такую же кровавую цель, как и его «попереднык» Порошенко, – уничтожить Донбасс. Поэтому в своей истеричной Мюнхенской речи Зе требовал (!) от Запада военной помощи и заикнулся о «ленд-лизе». Интересно, а кто будет оплачивать банкет – совершать выплаты по ленд-лизу? Какое поколение украинцев? История умалчивает.

При этом «слуга» народа пообещал «вернуть» Крым и Донбасс исключительно мирным путём. «Мирный путь» Зеленского уже которые сутки ощущают на себе донбассовцы, подвергающиеся артиллерийским обстрелам ВФУ. И даже его последний телефонный разговор с Макроном (вероятнее всего, о Минских соглашениях) закончился очередным «утюживанием» Народных Республик украинскими боевиками. К слову, в одном из недавних интервью Зе сказал, как отрезал, что Минские соглашения составлены бездарно и не решают украинских вопросов. Исходя из этих слов и логики Зеленского в целом (хотя, есть ли у Зе-гаранта логика, – вопрос спорный), ни о каком выполнении украинской стороной условий Минска-2 даже не велось и речи.

В невыполнении Украиной Минских соглашений Зеленский по традиции обвинил Россию. О своих недавних переговорах с Шольцем, на которых клятвенно обещался выполнять Минск-2, Зе даже не вспоминал. То есть, можно говорить о том, что в своём мюнхенском спиче Зеленский официально разорвал Минские соглашения.

При этом Зе прекрасно понимает, что его ненавидят, как жители Донбасса, так и жители оставшейся части Украины, вынужденные существовать в нищете. В этой связи он осознаёт, что надо хоть как-то поднимать экономику, поэтому потребовал (какой требовательный преЗЕдент!) так называемые безусловные деньги, – без выполнения неудобных Украине и нужных Западу реформ. Видимо Зе так и не понял, что подобные вопросы с кондачка не решаются, а денег ему на спасение экономики никто не даст.

Зеленский добровольно вступил в сделку с дьяволом – Америкой и Великобританией. Теперь он ещё больше запачкался в военных преступлениях в Донбассе, а также в геноциде украинцев на Украине, потому что люди там нищенствуют и умирают от голода», – резюмировал Муратов.