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03.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, СМИ, Украина
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Донецкая телебашня на ура глушит украинскую пропагандистскую халтуру

Новости Украины

Киевские власти во время президентства Петра Порошенко на оккупированной Украиной части Донбасса построили телевышку для пропаганды на неподконтрольную территорию, однако телебашня в столице ДНР оказалась гораздо мощнее.

Об этом на комитетских слушаниях заявил председатель украинской оккупационной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году после оккупации части Донецкой области вторая по высоте телевышка по высоте 360,5 метров – это непосредственно Донецкая телевышка, оказалась на оккупированной территории. После этого предпринимался ряд мер для построения вышки на подконтрольной территории украинской власти. Были проведены изыскательские работы, и исследовано ряд городов и была построена в 2018 году, тогда же и заработала, 190-метровая вышка в Горняке. В то же время мы понимаем, я не зря привел пример 360 и 190 метров. Конечно, не может вообще перекрывать радиосигналом эта башня», – заявил Кириленко.

«Далее, как происходит, простыми словами: вышка 190 метров в Горняке, сигнал до 5 плюс кВт мы повышаем, 360 метров в Донецке техника и техническое оснащение, мы понимаем, оккупантов и РФ значительно сильнее, мы повышаем сигнал, а они усиливают сигнал глушения, они фактически его давят, и всё», – пожаловался киевский гауляйтер.

По его мнению, прежде чем говорить о контенте, необходимо найти место для новой вышки, а также средства для обеспечения её оборудованием, способным перебить сигнал из Донецка.

«Пока что, не изучая глубоко вопрос строительства этой вышки, более приоритетным направлением я вижу то, как мы её будем обеспечивать устойчивым радиосигналом. Если, конечно, мы найдём эту точку, я их сейчас не проговариваю, эти места, но они нами уже отрабатывается – где может размещаться эта вышка. Но как она обеспечится, потратив деньги, и какой это будет иметь эффект? Дальше уже будем разговаривать, какой будет контент, какой сигнал мы туда будем подавать, и какая у нас будет риторика», – резюмировал Кириленко.


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