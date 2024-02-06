Донецкая журналистка: «Минск» стоил Донбассу тысяч жизней

С первых дней подписания Минских соглашений в 2014 году многие в России искренне считали, что в Донбассе нет войны, налаживается мирная жизнь, и с украинцами можно договориться.

Об этом на телеканале «Оплот» заявила донецкая журналистка Евгения Мартынова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего они были нужны – вопрос риторический. Но то, что наш шок, когда они были приняты, когда Мариуполь практически был наш. Эти «воины света» бежали оттуда в сторону Бердянска, висли, как виноградные гроздья, на джипах, выбрасывая и оттесняя друг друга. Они вывезли все документы. Люди, которые стояли на блокпостах, украинцы, они развернули свою технику в другую сторону – вы же, говорит, будете наступать, так чтобы вы видели, что мы не стреляем, чтобы нас не трогали. Город стоял несколько дней пустой. После чего были Минские соглашения, и вся эта бандеровская босота бегом-бегом туда набилась, и чем это закончилось? В 2014 году было понятно, чем это закончится», – сказала Мартынова.

Телеведущая Екатерина Михайлова подтвердила мысль коллеги.

«Сколько лет у них было, чтобы перевооружиться, подготовиться, и мы сейчас имеем и Авдеевку, Мариуполь мы уже восстанавливаем, но сколько городов Донбасса сейчас просто будут стёрты с лица земли, благодаря этому потерянному времени. Хотя, кто мы такие, чтобы обсуждать большую политику?», – отметила Михайлова.

«Чтобы знать, какие там были договорённости, – согласилась Мартынова. – Тем не менее, эти договорённости стоили тысяч жизней и мирных жителей, и солдат».

Она вспомнила, как в период Минских соглашений дончанам не верили, когда они рассказывали про обстрелы.

«И самое обидное было Донбассу, что об этом нельзя было говорить. Нам просто не верили. Меня воспринимали, и, наверное, выходцев из Донбасса, как сумасшедших где-то в соцсетях, когда мы писали, что у нас обстрел. Да такого не может быть. А у вас что – стреляют? Вы что-то не то говорите. Вот, к вам идут конвои, у вас налаживается мирная жизнь, чё вы вообще хотите? Вы, пожалуйста, не мутите воду, вы как-нибудь замолчите, сейчас мы замиримся с украинцами, и всё будет хорошо. Этого нет. И когда оно хлопнуло вот так, и вдруг оказалось, что Минские соглашения были ошибкой, и уже всё, подступает, нельзя, нужно идти и просто их отсюда отбрасывать – для многих это стало шоком», – заключила журналистка.