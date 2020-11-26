Донецкие эксперты растолковали заявление украинского командующего о невозможности завоевать Донбасс

26.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина готовит платформу для попытки, сохранив лицо, выйти из Минских соглашений, при этом пытаясь успокоить воинственно настроенных националистов, которых вдохновил отгремевший Карабахский конфликт.

К такому мнению пришли донецкие эксперты, комментируя резкую смену риторики со стороны Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, накануне командующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, что чисто военного решения вопроса на Донбассе он не видит. Одной из причин он назвал многочисленные жертвы – как среди гражданских, так и среди военных. Кроме того, он добавил, что когда начнутся столкновения, Россия возьмёт чисто количеством.

При этом, по его словам, даже если удастся закрепиться на захваченных территориях, следует ожидать «выстрелов в спину» от местных, а также моментального слива информации противнику о любых передвижениях ВСУ.

«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», – подчеркнул Хомчак.

Данное интервью вызвало ярость у главаря «Нацкорпуса», одного из основателей полка «Азов» Андрея Билецкого.

«Среди причин назвал «нарушение международного гуманитарного права Украиной» и что ни одна дипломатическая страна нас не поддержит. Это вообще звучит странно в условиях вооруженной агрессии против Украины.

Так же, как и «невозможность воевать» из-за «враждебно настроенного» населения. А как тогда ведут войны на чужой территории?» – возмущался националист в своём блоге.

«К тому же это утверждение означает, что на оккупированной части нет патриотов Украины. В то время, когда украинцы там ждут деоккупации и рискуют жизнью, сотрудничая с нашей разведкой», – добавил Билецкий.

Работающий в Донецке известный военкор Андрей Бабицкий назвал слова Хомчака одним из первых здравых рассуждений со стороны украинских военачальников.

«В принципе, он достаточно правильно описал ситуацию. Я такого до сих пор не слышал. Удивительно точная картина», – сказал Бабицкий «ПолитНавигатору».

В то же время председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский предположил, что подобная смена риторики может быть сигналом попытки Украины выйти из «Минска», сохранив лицо.

«Вполне возможно, что Украина готовит сценарий выхода из Минских соглашений и таким образом сейчас оправдывается перед националистическими подразделениями и движениями по поводу того, что никак невозможно применить силовой сценарий в отношении республик Донбасса.

Я наблюдаю, что происходит в минской Контактной группе, там Украина откровенно идёт на столкновение, провоцирует российских представителей по поводу того, чтобы Россия признала политическую ответственность за невыполнение в данном случае решений парижской встречи 9 декабря 2019 года», – заявил Бердичевский «ПолитНавигатору».

«Моментально на это высказывание Хомчака был ответ от «белого вождя», основателя зондеркоманды «Азов» Билецкого по поводу того, что, на самом деле, тут нас ждут заукраинцы и то, что говорит Хомчак по поводу враждебно настроенного населения, это всё не так», – обратил внимание парламентарий.

«Исходя из простой логики, я вижу, что Украина пытается оправдаться за то, что она не будет применять силовой сценарий, а соответственно, она будет пытаться каким-то образом выйти из Минских соглашений, сохранив лицо. Что из этого получится, непонятно, простая логика для украинских руководителей не подходит», – добавил Бердичевский.

В свою очередь, депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко в комментарии «ПолитНавигатору» отметил одновременно несколько возможных целей забрасываемого украинским командованием через СМИ месседжа.

«Мы находимся с Украиной в состоянии войны, потому такие заявления нужно рассматривать с разных сторон. С одной стороны, и расчеловечивание населения Донбасса для ВСУ, но и признание того, кто здесь террорист и кто здесь оккупант, что местное население будет партизанить. Сами они это всё прекрасно понимают, но это разбивает их многолетнюю пропаганду, эту комедию, что их кто-то ждёт.

Нельзя отрицать, что есть и реальная оценка ситуации, что в урбанизированном регионе городские бои – это геноцид гражданского населения, чем они занимались в 2014-2015 годах, активно применяя тяжёлое вооружение, на что уже не сможет закрывать глаза Европа», – сказал Руденко.

При этом он допустил, что всё это может быть исключительно для «внутреннего пользователя».

«Нельзя отрицать и проработки каких-то информационно-психологических операций со стороны командования ВСУ. Признание того, что местное население нелояльное, может быть сигналом и своим подчинённым, таким образом расчеловечивая не только политический актив республик, как это было в 2014-2015 году, но и всех гражданских.

Однако то, что это интервью появилось именно сейчас, может быть и попыткой остудить горячие головы националистов, которые поднялись после событий в Нагорном Карабахе.

Только что отгремевший Карабах ещё кружит головы таким, как Билецкий и прочим нациствующим элементам, которые продолжают настаивать на военном решении», – добавил донецкий парламентарий.