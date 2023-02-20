Донецкие и луганские священники отказываются поминать Онуфрия

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После перехода руководства УПЦ на сторону врагов России ее митрополит убран из порядка поминовения церковных иерархов в большинстве храмов Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал настоятель храма Святых Богоотцов Иоакима и Анны в Ровеньках (ЛНР) протоиерей Александр Авдюгин.

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«Наш храм относится к Русской православной церкви. Мы первые в Донбассе перешли под омофор Московского патриарха», – сказал Авдюгин «Московскому комсомольцу».

Он уточнил, что Ровеньковская епархия — это 140 приходов.

«Все подчиняются патриарху Кириллу. После Феофановского сборища мы не поминаем украинского митрополита вообще. Это не значит, что мы за него не молимся, но он убран из порядка поминовения церковных иерархов. Могу сказать, что в Луганской епархии большинство хочет перейти в РПЦ, но процесс не завершился — я не хочу это обсуждать, мы соседи, я их всех знаю и люблю», – отметил священник.

Протоиерей добавил, что «большинство священников Донецкой епархии тоже не поминают Онуфрия».

«В Горловской епархии такая же ситуация. Проблема есть только с Северодонецкой епархией на территории ЛНР, там проукраинский архиерей. Но все меняется очень быстро. В одних приходах митрополита УПЦ поминают, а в других о нем забыли, считают, что он поступил неправильно», – говорит настоятель.

Он убежден, что сейчас УПЦ пожинает плоды непроявленной твердости в мае прошлого года, когда иерархи пошли на поводу у политиков.

«Хотели показать себя лояльной к власти структурой. Сработали чисто мирские факторы, и они стали преобладать в церковной жизни. Но я пытаюсь понять, почему, когда нас долбили девять лет подряд, это никак не осуждалось. А когда Россия начала освобождать Донбасс, чтобы это прекратилось, чтобы не убивали женщин и детей, УПЦ объявила Россию «агрессором». И раз они нас считали Украинской православной церковью — почему к нам за столько лет никто не приехал? То, что происходит на Украине с православием, — это не гонения, это результат «Феофании». Если бы тогда УПЦ заявила, что она в единстве с Московским патриархатом, тогда бы были гонения. А так просто идет «идеологическая обработка», – резюмировал Авдюгин.