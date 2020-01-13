13.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика
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Донецкие общественники продолжают кампанию помощи ветеранам

Ветераны войны и труда Киевского района Донецка получили гуманитарную помощь в виде 13 наборов личной гигиены для лежачих больных.

Об этом сообщается на официальном сайте общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам заместителя главы администрации района Натальи Фесюк, Общественный штаб по работе с прифронтовыми районами при ОД «Донецкая Республика» не в первый раз оказывает необходимую помощь участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в прифронтовом районе столицы ДНР.

«В второй половине декабря были медицинские приборы в виде тонометров, глюкометров, ходунков и средств личной гигиены для инвалидов, которым это очень нужно, они очень ждут этого.

Большое спасибо общественному движению «Донецкая Республика». Это существенная помощь, мы очень рады и обрадуем наших подопечных», – поблагодарила активистов и.о. председателя районной организации ветеранов Валентина Дробышева.

Отметим, что поддержку от общественников получают также сотрудники пострадавших от украинской экономической блокады промышленных предприятий.

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