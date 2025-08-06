Донецкий аэропорт превращается в дроновый кошмар для ВСУ

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Американские спутники несколько дней назад зафиксировали строительные работы на территории аэропорта Донецка. Поскольку линия фронта еще находится слишком близко, вероятно, идёт подготовка для использования взлётной полосы не для приёма боевой авиации, а для запуска «Гераней».

Это грозит проблемами для ВСУ, заявил в эфире телеканала «Прямой» экс-спикер украинского Генштаба Владислав Селезнев.

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