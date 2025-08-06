Донецкий аэропорт превращается в дроновый кошмар для ВСУ

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 12:57
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Американские спутники несколько дней назад зафиксировали строительные работы на территории аэропорта Донецка. Поскольку линия фронта еще находится слишком близко, вероятно, идёт подготовка для использования взлётной полосы не для приёма боевой авиации, а для запуска «Гераней».

Это грозит проблемами для ВСУ, заявил в эфире телеканала «Прямой» экс-спикер украинского Генштаба Владислав Селезнев.

Американские спутники несколько дней назад зафиксировали строительные работы на территории аэропорта Донецка. Поскольку линия...

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«Потому что от Донецкого аэропорта до линии боевого столкновения сейчас расстояние приблизительно 60 километров. Это значит, что дронам будет нужно буквально 10-15 минут, чтобы пересечь линию боестолкновения и уже бить по тем объектам, которые враг определяет для себя как приоритетные.

Враг может за счет уменьшения дальности применения этих дронов, увеличивать боевую часть. Соответственно, последствия разрушений на земле будут значительно больше. Создание еще одной площадки, с которой враг сможет запускать дроны – это для нас вызов», – тревожится Селезнев.

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