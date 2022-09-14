Донецкий блогер: Больше всего пугает, что вместо обещания вернуться под Харьков нам говорят «всё идёт по плану»

Новости Украины

Произошедшее в Харьковской области можно и нужно называть трагедией. Но не стоит впадать в панику по этому поводу, равно как и говорить, что это «часть плана». Надо признать реальный факт, рассказать народу о произошедшем и сдержать слово о защите поверивших в Россию людей.

Об этом в эфире телеканала «RT», заявил донецкий блогер и музыкант Пётр Лундстрем передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые, будем так говорить, наши коллеги, не будем говорить слово «пропагандисты», но будем говорить, скажем, «телеведущие», которые, видимо, ставят перед собой цель успокаивать население, бывает, приводят к абсолютно другим результатам. Просто, когда, давайте без имён, некоторые люди в тот момент, когда уже даже я точно знал, что Балаклея будет оставлена, в районе 9 сентября, понимаете, народу в уши «рассказывают», что всё потрясающе: всё это полная ерунда, есть какая-то «кишка», мы сейчас всех в «огневом мешке» всех уничтожим и так далее. Вот это, коллеги, не просто контрпродуктивно, это приводит к абсолютной, вот, как раз истерике. Более того, это приводит к разговорам о договорняке, в который я, конечно, не верю. Самое страшное, когда создаётся впечатление, что некоторые люди, которые принимают решения, находятся в небольшом отрыве от реальности. То есть такие вопросы, они посещают всех. Поверьте мне. Включая воюющих солдат. У нас в стране, к сожалению, не может быть такого, чтобы сказали: «извините, коллеги, мы облажались. Это провал». Но ничего страшного в этом нет. Это война, она не бывает без провалов. Для нас это катастрофа. Мы не потеряли там какое-то сумасшедшее количество людей. Действительно, отход войск был организованный, это правда. Но мы с вами знаем, что мы оставили на этих территориях сотни, тысячи людей, которые нам поверили. И 5 июля там был господин Турчак, и говорил слова «Россия здесь навсегда». И мы ушли. И вы знаете, что сейчас с ними происходит? Это катастрофа. Это нужно говорить прямо», – сказал Лундстрем.

Он подчеркнул, что особенно молодёжь отталкивает подобная риторика.

«Просто нужно называть вещи своими именами. Я всегда говорю, когда меня спрашивают, как общаться с молодёжью, я всегда говорю, что молодёжи нужно говорить правду. Вы знаете, народ от молодёжи не сильно отличается. Мы все всё понимаем. Никто никому и ничего не должен докладывать. Это вообще другая история. Недоговаривать правду можно и нужно. Врать своим врагам необходимо. Но вот врать своим – это недопустимо. Это не потому, что я хочу, чтобы мне кто-то что-то докладывал. Это пропагандистское такое, гипертрофированная позиция. Никто не хочет, чтобы ему докладывали. Хотят, чтобы с ними разговаривали на человеческом языке. Есть очень сложные вещи, но их можно объяснить, поверьте, простыми словами. Просто сказать: ребята, у нас не хватает, у нас 150-тысячная группировка, против 700 тысячной украинской. Вы же сами это говорите. Объясните, мы перевели резервы, всё что угодно, нас не хватило. Мы «проспали». А это факт. Был удар по штабу. Великолепная разведывательная сеть у украинцев. Вывели мы оттуда резервы? Вывели. Проспали контратаку? Проспали. Был удар в тыл, нам пришлось вывести войска. Пришлось это сделать. Ну – так и скажите! Скажите: мы вернёмся. Но они говорят: нет, «всё по плану». Это пугает больше всего», – объяснил донецкий блогер.