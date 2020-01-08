Донецкий депутат: Авиакатастрофа в Иране напоминает провокацию с «Боингом» в Донбассе

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Авиакатастрофа украинского лайнера в Иране напоминает провокацию с малазийским «Боингом» в Донбассе. Об этом в своем блоге пишет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дегуманизация иранцев в корпоративных медиа идет точно по тем же лекалам что и дегуманизации донецко-луганского ополчения, начиная с марта 2014 и апогеем в момент катастрофы MH-17. Не удивлюсь, если в ближайшее время произойдет провокация с гибелью граждан США или ЕС и обвинением в этом Тегерана», – отметил Бердичевский.

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«Западные, иорданские, израильские, возможно саудовские СМИ сейчас начнут раскручивать версию что украинский Боинг упал в результате либо работы иранских ПВО, либо из-за работы иранских РЭБ с дальнейшим сбоем в двигателе», – прогнозирует он.

«И еще одно совпадение. Вчера днем Зеленский пообщался с Помпео. Поддержал Америку. Утром катастрофа с украинским самолетом», – также обратил внимание депутат.