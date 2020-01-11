Донецкий депутат: Иран продемонстрировал честь и достоинство

11.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Иран, признав ошибку своих военных, уничтоживших украинский гражданский «Боинг», «продемонстрировал честь и достоинство», считает депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Итак, Иран извинился и взял на себя ответственность за трагедию.

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США не извинились за сбитый в 1988 году иранский самолет с 290 пассажирами на борту, а Украина не признала вину за сбитый MH-17.

Иран продемонстрировал честь и достоинство варварам и лицемерам», – рассуждает Бердичевский в своем блоге.