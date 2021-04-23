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24.04.2021, Донецк, Михаил Рябов
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Донецкий форум «Единство русских» вызвал переполох в Киеве

Новости Украины

Состоявшийся в Донецке форум «Единство русских: защита прав и свобод» не на шутку переполошил правящую верхушку в Киеве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Оставшееся часть Украины (ОЧУ) заблудилась в дебрях мнимой европейскости и погибает в окружении гиен в шкуре «слуг народа». Только украинские жители смогут остановить тот геноцид, который над ними проводят Зе-шуты, возомнившие себя вершителями человеческих судеб. Только приняв помощь от Народных Республик, украинцы смогут воссоединиться со своей Матерью – Большой Россией.

Как сказал прибывший в Донецк депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, для оккупационных украинских чиновников форум «Единство русских: защита прав и свобод» – это приговор. И я уверен, что приговор вступит в силу сразу, как только граждане Украины  поймут, что они – не рабы, в которых их превратили постмайданные чинуши.

Какие выводы можно сделать по завершении форума? Главный – это то, что чиновники ОЧУ знатно испугались. Испугались того, что увидели силу русского братства, у которой не существует границ, которой не страшны ни дезинформация, ни угроза расправы бандеровцами.

Испугались Пушилина, вызвавшего президента Зеленского на территорию Народных Республик для честного разговора с целью урегулирования конфликта. Хотя, о какой чести может идти речь, если Зе-комик может только лишь записывать блоги, в которых на ломаной «мове» нагло врёт украинцам?..

Как думаете, друзья, струсит ли Зе-президент приехать в Донбасс, обстреливаемый подконтрольными ему (???) ВФУшниками? Напишите об этом в комментариях», – предложил Муратов.


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