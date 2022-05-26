Донецкий фронт: Начался коллапс обороны ВСУ
Украинские вооруженные формирования сильно измотаны предыдущими боями и уже не в состоянии оказывать сильного сопротивления.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков, давая оценку освобождению вчера союзными войсками населенных пунктов Луганское, Мироновский и Тошковка, расположенных неподалеку от занятого вчера города Светлодарск.
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«Занятие сразу нескольких населенных пунктов за день демонстрирует очень серьезные проблемы украинской обороны в районе нашего наступления. Раньше ВСУ цеплялось за каждое село, и их оттуда приходилось выбивать силой, что занимало время. Противник сильно измотан.
Союзным силам удалось выйти уже к трассе Бахмут–Лисичанск и даже, по некоторым сведениям, перейти через нее. Теперь для снабжения группировки в Северодонецке и Лисичанске остались только грунтовки с малой пропускной способностью, находящиеся под артогнем. Но при таких темпах наступления и они за несколько дней будут перерезаны», – сказал аналитик «Известиям».
По его словам, теперь ВСУ будут стараться брать в подобные полуокружения, как в Светлодарске, и воздействовать на них артогнем и ударами авиации, пока они сами не потеряют волю к сопротивлению.
«Помимо Северодонецка и Лисичанска, такой «полукотел» уже сформировался в районе Золотого и Горского, под Красным Лиманом», – уточнил Болтенков.
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