Донецкий фронт: Начался коллапс обороны ВСУ

26.05.2022  13:59 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинские вооруженные формирования сильно измотаны предыдущими боями и уже не в состоянии оказывать сильного сопротивления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков, давая оценку освобождению вчера союзными войсками населенных пунктов Луганское, Мироновский и Тошковка, расположенных неподалеку от занятого вчера города Светлодарск.

Украинские вооруженные формирования сильно измотаны предыдущими боями и уже не в состоянии оказывать сильного...

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«Занятие сразу нескольких населенных пунктов за день демонстрирует очень серьезные проблемы украинской обороны в районе нашего наступления. Раньше ВСУ цеплялось за каждое село, и их оттуда приходилось выбивать силой, что занимало время. Противник сильно измотан.

Союзным силам удалось выйти уже к трассе Бахмут–Лисичанск и даже, по некоторым сведениям, перейти через нее. Теперь для снабжения группировки в Северодонецке и Лисичанске остались только грунтовки с малой пропускной способностью, находящиеся под артогнем. Но при таких темпах наступления и они за несколько дней будут перерезаны», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, теперь ВСУ будут стараться брать в подобные полуокружения, как в Светлодарске, и воздействовать на них артогнем и ударами авиации, пока они сами не потеряют волю к сопротивлению.

«Помимо Северодонецка и Лисичанска, такой «полукотел» уже сформировался в районе Золотого и Горского, под Красным Лиманом», – уточнил Болтенков.

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