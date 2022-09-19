Донецкий командир: Посмотрите на пример Украины. Мобилизация в России категорически не нужна

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Новости Украины

Принудительная массовая мобилизация на Украине и большие потери украинских новобранцев – доказательство того, что России не стоит идти по такому же пути в ходе спецоперации.

Об этом в эфире интернет-канала «Независимая студия» заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сейчас, – в чем она проигрывает, – это в том, что она перешла эту границу, она сейчас свою «скважину» выжимает до конца, гонит, пытаясь на одной резине пройти полностью всю дистанцию. И сейчас она перешла порог восполняемости. Если мы говорим о 60-65-летних мужиках, дедах уже, которых привлекают на службу в армии, это говорит о том, что они уже дошли до этой категории людей. Уже тот молодой ресурс, который есть, подвергается сейчас обработке войной. Мы же не говорим о долгосрочных последствиях этой войны, ведь все, давайте статистику поднимем, ребята. Что такое «Афганский синдром», давайте вспомним, что такое «Чеченский синдром», давайте вспомним. Мы говорим о том, что ограниченная часть нашего общества подверглась обработке войной и вернулась психологическими инвалидами, получив боевые травмы. И чем больше мобилизаций прошло сейчас в Украине, тем больше моральных инвалидов в Украине будет. Почему я категорически против мобилизации в России. Да, нам придется признавать факт, что мы где-то не рассчитали свои силы и вынуждены сейчас остановиться, да и Бог с ним. Только не залезайте в ресурсы, которые позволяют нам воспроизводиться, не черпайте их», – заявил Ходаковский.