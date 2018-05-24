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Донецкий ополченец объявил бессрочную голодовку против своей выдачи на Украину
Суд по делу донецкого ополченца Николая Трегуба, которого московский суд постановил депортировать на Украину, отложен на неопределённый срок, а сам Трегуб объявил бессрочную голодовку.
Об этом депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов написал у себя на странице в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он напомнил всем, что донбасский ополченец Николай Трегуб с января томится за колючей проволокой и ждёт выдворения на Украину.
«Шум соцсетей и треск ток-шоу – это одно, а совсем другое – это хладнокровное начальство. Суд по делу Николая отложен на неопределённые сроки», – пишет он.
Депутат отмечает, что сегодня Трегуб объявил бессрочную голодовку.
Шаргунов также опубликовал фотографию заявления самого ополченца:
«Из-за длительного срока задержания, а также затягивания сроков рассмотрения апелляционной жалобы в московском областном суде в здравом уме и здравии объявляю бессрочную голодовку до тех пор, пока суд не вынесет на решение мою жалобу».
Напомним, ранее глава ФМС России обещала предоставить ополченцу временное убежище в РФ, однако с тех пор ситуация не изменилась.
Метки: голодовка, депортация, Николай ТРигуб, ополчение, Россия, Украина
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