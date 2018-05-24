24.05.2018, Москва, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина

Донецкий ополченец объявил бессрочную голодовку против своей выдачи на Украину


Суд по делу донецкого ополченца Николая Трегуба, которого московский суд постановил депортировать на Украину, отложен на неопределённый срок, а сам Трегуб объявил бессрочную голодовку.

Об этом депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов написал у себя на странице в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил всем, что донбасский ополченец Николай Трегуб с января томится за колючей проволокой и ждёт выдворения на Украину.

«Шум соцсетей и треск ток-шоу – это одно, а совсем другое – это хладнокровное начальство. Суд по делу Николая отложен на неопределённые сроки», – пишет он.

Депутат отмечает, что сегодня Трегуб объявил бессрочную голодовку.

Шаргунов также опубликовал фотографию заявления самого ополченца:

«Из-за длительного срока задержания, а также затягивания сроков рассмотрения апелляционной жалобы в московском областном суде в здравом уме и здравии объявляю бессрочную голодовку до тех пор, пока суд не вынесет на решение мою жалобу».

Напомним, ранее глава ФМС России  обещала предоставить ополченцу временное убежище в РФ, однако с тех пор ситуация не изменилась.

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