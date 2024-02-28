Донецкий политик: СВО показывает всему миру, что НАТО можно бить на поле боя

Признание Россией независимости республик Донбасса два года назад – это событие мирового масштаба, не только потому, что вслед за этим началась СВО на Украине, но и потому, что этим шагом Москва показала всем, что больше не будет играть по чужим правилам.

Об этом на форуме в Донецке заявил Алексей Муратов, один из лидеров организации «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этого момента Россия вернула свой суверенитет, и мы встали на путь освобождения, весь мир встал на путь освобождения. В 2014 году, когда мы только начинали, создавали общественное движение, цель которого была интеграция Донбасса в состав РФ, нам некоторые товарищи говорили, в том числе в высоких кабинетах в Кремле – «Неужели вы искренне верите в то, что вы сможете присоединить Донбасс к России? Для того, чтобы это произошло, нужно чтобы мир изменился, вы хотите мир изменить?». А сегодня ни у кого нет сомнения в том, что мир изменился, перестал быть однополярным, это признают все. Все события, которые происходят на Донбассе, влияют на глобальные изменения. И сегодня, если мы говорим о прошлогоднем «контрнаступе» Украины, я его называю его «контрнаступ» НАТО, потому что сегодня мы воюем со всем НАТО в одиночку, и мы показываем всему миру, что НАТО неспособно сегодня воевать с равной по силе армией. Ни тактически, ни стратегически. Это видит и понимает весь мир», – сказал Муратов.

Он подчеркнул, что антироссийскими санкциями Запад фактически стреляет себе в ногу, а Россия показывает всему миру, что вести самостоятельную политику возможно.

«Сегодня этими санкциями экономическими обкладывает Запад, заблокированы активы, это резервы Центробанка. Но центральные банки всех стран сегодня вписаны в международную систему, подчинены МВФ, глобальной системе. И сегодня, блокируя наши счета, они дискредитируют свою финансовую систему, через которую они осуществляют глобальное управление, они стреляют себе в колено. И сегодня президент России вынуждает их показывать, доставать наружу все их инструменты манипулирования. И мы уже не одиноки, вслед за Россией и Китай, и Индия, БРИКС, многие лидеры заявляют о возвращении своего государственного суверенитета и начинают вести свою самостоятельную политику в интересах своих стран», – сказал политик.

Он добавил, что фактически идёт сражение с мировой финансовой закулисой.

«Если Зеленский – марионетка Запада, то на Западе – они марионетки кого? И встаёт вопрос, с кем же мы всё-таки воюем? И нашей стороны мы понимаем, кто является центром принятия решений, верховным главнокомандующим – Владимир Путин. А в той команде кто является главнокомандующим, кто является центром принятия решений, кто обладает властными полномочиями, и кто сегодня должен нести ответственность за те решения, которые принимаются с той стороны? Имя, фамилия. Если Гитлер воевал за то, чтобы доллар стал мировой резервной валютой, то эти сегодня воюют за то, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Нужно больше об этом говорить, нужно больше подсвечивать крупнейшие инвестиционные фонды», – подчеркнул Муратов.

По его словам, в процессе противостояния Запад сам обнажает всему миру свою личину.

«Конечно, признание ДНР – это событие глобального мирового масштаба, потому что в этот момент Россия сказала: «Хватит». И – да, началась СВО, да, нам трудно, но мы точно на правильном пути. Они дискредитируют свои международные институты, которые они создали, показывают их недееспособность, обесценивается доллар, который является фундаментом их финансовой системы, дискредитирована вообще их финансовая система, выстроенная через МВФ и центральные банки. Сегодня мы бьём по столпам, показывая, что не так страшен волк, не так страшно НАТО и на полях сражения. Именно поэтому сегодня всё больше и больше стран поднимают голову и открыто начинают отстаивать свои национальные интересы», – заключил общественник.