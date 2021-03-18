Донецкий социолог развенчал дикую конспирологию российского журналиста – противника присоединения Донбасса

18.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Люди, которые считают, что России не следует признавать Донбасс для того, чтобы в стратегическом будущем «взять» всю Украину, мало того, что плюют на жителей ЛДНР, так ещё и совершенно не владеют сложившейся за 7 лет после майдана социологической ситуацией.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил донецкий социолог Евгений Копатько во время возникшего спора с российским военным журналистом Дмитрием Тараном, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донбассе, Украине и России живут люди с одинаковыми именами и фамилиями, и высшее руководство России неоднократно заявляло, что ни ЛНР, ни ДНР мы не признаем, нам нужна вся Украина, потому что это наша территория», – сказал в ходе дискуссии Таран.

«Приехал Шарль Мишель с Зеленским в Счастье, собрал пресс-конференцию. Что он сказал? Россия – сторона конфликта. Что мы делаем призывами «Россия забери Донбасс»? Мы берем и подыгрываем иностранным спецслужбам на предмет того, что мы сейчас сделаем Россию стороной конфликта, а этого допускать нельзя. Это вопросы государственной безопасности. Это вопросы стратегии.

Поэтому я предлагаю любые разговоры, что Россия интегрирует Донбасс в себя, просто забыть как кошмарный сон, потому что это работа на Mи-6 и другие иностранные спецслужбы», – объяснил журналист

«Сейчас Донбассу надо стать источником для организации мягкого контрпереворота в Киеве. Все экспортные лицензии где находятся? В Киеве. Их можно перевести в Россию? Хрена с два. Никто это не позволит. Значит нужно сделать контрпереворот в Киеве», – призывал он.

«Это единая территория, единая страна. Любой сепаратизм 2014 года или 1992 года, когда Украина вышла – это всё сепаратизм. Нам нужно собирать единую территорию единого народа. Кивать и улыбаться англосаксам, у которых свои планы, но только на их планы у нас всегда найдется свой. Вот, как надо рассуждать в этом вопросе!

Еще раз обращаю внимание, что интеграция нужна конечно экономическая как будущий прообраз общей интеграции с Украиной, но нас интересует вся Украина до Равы-Русской включительно. И это надо запомнить всем политологам, всем журналистам, даже если темники приходят другие и надо ратовать за войну, за то, чтобы Россию сделать стороной конфликта, всегда вспоминаем Путина и Лаврова. И всегда корректируем свои высказывания, относительно высказываний высшего руководства РФ», – уверял Дмитрий Таран.

«Раздел фантастики находится в другой студии. Это непонимание совершенно, что происходит в Донецке», – прокомментировал Евгений Копатько, на что последовала очень бурная реакция со стороны оппонента.

«Я даже не оппонирую, не вижу смысла, – продолжил социолог. – Есть такое понятие фактор времени. Решать геополитические задачи или не решать геополитические задачи за счет Донбасса – это очень сильное заявление. Там 7 лет убивают людей, убивают мой регион».

«Спросите у людей, которые живут в Донецке, где больше половины людей сталкиваются или сталкивались с риском для жизни до последнего времени, вы этим людям будете рассказывать, как им любить Родину, решать геополитические задачи между Mи-6 и ещё кем-то? Они живут здесь и сейчас», – вступился за земляков социолог.

«Происходит то, что люди находятся в большой неопределенности. Это ключевая проблема сейчас. Вопросы с работой стоят сейчас, вопросы с экономикой, ресурс уходит каждый день. Проблемы не решаются, социальные, в том числе.

Если бы у людей была бы какая-то определенность, можно было бы о чём-то говорить. А сейчас их выдавливают из собственной земли. И потом появляются танкисты, которые хотят идти до Равы-Русской. Интересно, где они пойдут, и где вы наберёте столько. А там мужики сидят в окопах, 7 лет воюют и не знают, что им делать. Потому что там их семьи, и они вне закона, по определению», – объяснил Копатько.

В это время Таран потребовал, чтобы ему дали слово.

«Я разве сказал танками до Равы-Русской? Обращаю внимание, что русофильская Украина 2013 года, в которой на каждой кухне говорили, что если нас стравят с русскими, то мы повернемся, и будем стрелять по тем, кто нас стравливает, за 3 месяца только при помощи телевизора и отдельных точечных кровавых акций превратилась в русофобскую страну.

И что вы хотите сказать, что до Равы-Русской надо только на танках ехать? Да что же с вами не так? У вас нет телевизора, у вас нет специалиста по информационной работе? Я разве сказал про силовой аспект? Я сказал, что надо учиться у американцев и делать контрпереворот в работе с населением», – говорил журналист.

«Никогда не говорите мне про танки до Равы-Русской! – возмущался Таран. – Я вообще говорю о другом. Я еще раз хочу обратить внимание, что у наших политологов в голове только автомат Калашникова и только пуля от него, а больше они ничего не знают».

В ответ Копатько был вынужден констатировать, что его оппонент не имеет ни малейшего понятия о социологии постмайданной Украины.

«Что произошло на Украине, почему невозможны какие-то действия? Она уже зачищена по факту. Украина сформирована как антирусский, антироссийский проект, я это четко формулирую. Она уже сформирована и функционирует уже достаточно успешно. Кроме того в обществе существует поддержка всех действий украинской власти», – объяснил социолог.