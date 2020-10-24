Донецкий социолог: Россия допустила превращение миллионов русских Украины в бандеровцев

24.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

В условиях отсутствия поддержки со стороны России миллионы русскоязычных граждан Украины постепенно стали адептами бандеровского государственного проекта. Судя по отсутствию решительных действий Москвы, ситуация не имеет шансов на улучшение, напротив, она ухудшится после того, как с 1 сентября на Украине закрыты все русскоязычные школы.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем формально считаться хоть одним народом, хоть двумя, хоть тремя, но по факту на территории Украины сформировалось антирусское, антироссийское государство, которое точно заточено против России.

И в реализации этого проекта участвуют миллионы русских людей, подчеркиваю, миллионы русскокультурных, русскоговорящих, русскоментальных, и большинство православных людей.

Вот такая картина. Я считаю, что тут не только промывка мозгов, тут более глубинный слом произошел, это более серьезные вещи, перекодировка ментальная произошла у населения.

Это случилось не после 2014 года, 2014-й год – это была уже вторая попытка после 2004-ого года, когда один раз сломали, раскололи страну пополам. А сейчас просто додушили ту часть Украины, которая в принципе считалась пророссийской, прорусской, а люди, не видя поддержки со стороны, не находя внутренних ресурсов, резервов, они, в принципе, принимают эту власть», – сказал Копатько.

«С 1 сентября не осталось вообще русского языка на территории Украины…в частных школах преподают, есть классы с преподаванием, но это совсем другая история. Поэтому я исхожу из того, что на сегодняшний день мы не видим перспектив для какого-то возрождения», – спрогнозировал социолог.