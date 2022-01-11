Донецкий социолог: Украина и Донбасс уже не помирятся

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Новости Украины

Каким бы ни был исход конфликта на Донбассе, отношения Донецка и Луганска с Киевом никогда не вернутся в довоенное состояние – «это будет совсем иной конструкт».

Об этом в эфире YouTube-канала политолога Олега Бондаренко заявил донецкий социолог и политический аналитик Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаешь, времени надо будет немного, когда будет остановлен конфликт, когда прекратится война, когда наступит мир внутри людей, тогда мы восстановим всё очень быстро. Но по факту, что этот конфликт такой перманентный, пока он не преодолён. То есть, восстановиться после конфликта можно очень быстро. Пять-десять лет – без проблем. Но преодолеть его, чтобы вернуться хотя бы в состояние тишины – я не знаю, когда мы вернёмся», – сказал Копатько.

«То есть, поколение людей, которое выросло на Евромайдане, которое выросло с мыслью, что Россия – это агрессор, что Россия – наш главный враг, мы воюем с Россией, клятые москали, все дела», – отметил Олег Бондаренко.

«Ты ответил на вопросы. В Донецке родились и пошли в школу дети, которые живут на войне», – констатировал социолог.

«Сколько лет нужно, чтобы они друг друга простили?» – спросил модератор канала.

«Они не простят друг друга», – ответил донецкий эксперт. «Вернётся ли когда-то Украина к такому (прежнему – ред.) состоянию? Нет, мы не вернёмся. Это будет некая другая конструкция, но в состояние, как это было до войны, мы никогда не вернёмся. Я говорю это с полной ответственностью. Это будет что-то другое, это будет другой конструкт, другая форма отношений. Это может быть. Но для начала должен прекратиться конфликт», – добавил Копатько.

Интервью Евгения Копатько было записано политологом Олегом Бондаренко в рамках подготовки новой книги «Русская весна»: уроки и ошибки». Издание будет включать несколько десятков злободневных эссе и бесед с основными героями того времени.

Автор обещает, что, помимо Копатько, возьмет интервью у Владислава Суркова и Алексея Чалого, Александра Бородая и Игоря Стрелкова, Сергея Аксенова и Сергея Меняйло, Николая Азарова, Дениса Пушилина, Юлии Чичериной, Олега Царёва и т.д.