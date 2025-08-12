У Украины по-прежнему мощная поддержка беспилотной авиации со стороны западных стран.

Об этом на радио «КП» Новороссия в интервью экс-спикеру армии ДНР, военному эксперту Эдуарду Басурину заявил репортёр ВГТРК, донецкий военкор Андрей Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них серьёзная поддержка – это беспилотная авиация, которой их снабжают порядка 20 стран. Существует коалиция беспилотная, которую возглавила Литва. И все смеялись на тот момент – ну, откуда там технологии? Но многие не досмотрели, что туда же входит Канада, туда же входит Франция и т.д.

[Литва – это хаб, через который всё это делают] – да! На кого повесят потом в случае проигрыша все проблемы. А, на самом деле, им поставляют довольно большое таки количество БПЛА, и всё-таки технологии у Запада есть. И это, конечно, для нас огромная проблема», – сказал Руденко.