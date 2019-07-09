Донецкий военкор: Все русские покинут Украину вместе со своей землёй

09.07.2019, Донецк, Максим Карпенко

Украина рано или поздно окончательно расколется на две части, одна из которых уйдет на запад, а другая примкнет к ДНР и русской цивилизации.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил донецкий военкор Геннадий Дубовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, «свидомых» не переубедишь в том, что они являются «заблудшими русскими», потому их проще отпустить на Запад. А истинные русские сами вольются в «большую Россию».

«Что мы имеем на Украине? Мы имеем два народа, на самом деле. Те, которые себя считают европейцами, они действительно себя считают европейцами, бессмысленно их убеждать, как мы это часто делаем: «Вы – заблуждающиеся русские, проснитесь и вспомните». И так далее, и тому подобное – это все глупости…

Когда мы пытаемся им всунуть в голову то, что они – заблуждающиеся русские, это наоборот, только отторжение вызывает. Есть те, кому об этом говорить не надо, они и так русские, они и так скрыто нас поддерживают.

Что показала история с выдачей паспортов? А то, что на пропускных пунктах появилось огромное количество людей, которые едут сюда, чтобы оформить документы для получения российского паспорта. Дипломатически все делается правильно – те, которые выбрали европейский путь, они пусть идут туда. Те, кто выбрал российскую цивилизацию, они едут к нам.

В конце концов это пространство просто расколется на запад и на восток, который отойдет к нам», – заявил Дубовой.

Военкор также подчеркнул, что армия ДНР должна давать «мощный и точный» ответ за любую провокационную деятельность Украины.

«Доказано многочисленно, что нарушает «минский процесс» украинская сторона. Это нетрудно провести через ОБСЕ и так далее – фактов, подтверждающих это, множество. Таким образом мы ставим весь мир и Украину в первую очередь перед следующей альтернативой – на каждый выстрел с их стороны следует мощный и точный ответ», – заявил Дубовой.