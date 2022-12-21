Донецкий журналист рассказал, греют ли после обстрелов ВСУ «калибровки» Украины

21.12.2022  15:34 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Нет никакого способа, кроме военного, прекратить террор Донбасса со стороны Украины.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману рассказал его донецкий коллега Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никакого способа, кроме военного, прекратить террор Донбасса со стороны Украины. Об этом в...

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«Обстрелы украинской артиллерии убивают людей, и кто этим мёртвым поможет? Никто. Поддержка и осуждение ООН тоже в данном случае совсем не пригодится. К слову говоря, появилось заявление украинского чиновника, мысль древняя, как сама Украина, он обвиняет Россию в обстреле Донбасса. И говорит, что все эти удары, которые наносит Украина, это удары, которые наносит российская армия и потом обвиняет Украину во всём происходящем.

Разумеется, повлиять на этого украинского чиновника, как и на ООН совершенно невозможно. Просто нужно принять к сведению: это совершенное зло, оно абсолютно беспардонное, циничное и просто глумится над человеческим горем в полный рост. Наверное, только побеждать военным способом, потому что, если люди до такой степени оскотинились, я не знаю, как с ними разговаривать», – сказал Замдыханов.

В свою очередь Вальдман напомнил, что ещё в 2014 году после событий в одесском Доме профсоюзов какое-то время украинские СМИ утверждали, что это российские агенты ФСБ приехали в Одессу и всё подожгли.

Он спросил, греют ли после последних ударов ВСУ по Донецку новости с заголовками, вроде «Российские вооружённые силы нанесли очередной массированный ракетный удар по целям на всей территории Украины».

«Боюсь показаться каким-то благочестивым чемпионом мира по гуманизму, но тем не менее, скажу, что разумеется, не греет. Я не сильно рад тому, что жители Киева, Днепропетровска, простые люди в своих квартирах испытывают в своих квартирах тяготы – у них нет электричества, тепла.

Другое дело, что всё-таки в этом мире есть причинно-следственная связь. И нужно точно понимать кто виновен в том, что всё это происходит. Так получается, что украинская пропаганда чётко и профессионально отсекает украинцам историческую память, и они начинают отсчитывать события, начиная с какого-то момента, а всё, что было до этого, его не существовало.

Перенос ударов по инфраструктурным целям, ведь пионерами всего этого была точно не РФ. Я как человек, находившийся в Донецке с 14-го года, скажу, что целями по Донецку в 14-м году были трансформаторные будки, котельные и так далее.

Всё это было уже тогда, и что сейчас такой способ ведения войны сейчас бумерангом возвращается на Украину, претензии надо предъявлять, начиная с президента Зеленского, потому что он сейчас ответственен за украинскую политику, и дальше продолжать по списку всех профессиональных политиков, которые продолжают кичиться своими «успехами» и тут же на месте показательно страдать, размазывая по лицу слёзы из-за того, что страдает мирное гражданское население.

Да страдает, это правда, отрицать это невозможно. Но виновниками этого страдания являются высшее украинское политическое высшее руководство, которое устроило в 14-м году военный переворот. Не нужно выносить за скобки этот факт, как свершившийся, оправдывая, что случилось так случилось, военный так военный, столько лет прошло, пора уже с этим смириться.

Нельзя с этим смириться – это военный переворот, который перевернул всю политическую картину мира. И последствия этого военного переворота сейчас расхлёбывает и Украина, и все те страны, которые оказались завязаны в узел этого конфликта», – объяснил донецкий журналист.

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