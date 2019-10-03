Доний придумал, как выманить людей из Донбасса

03.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украина избрала неверную стратегию в отношении реинтеграции Донбасса.

Киев должен полностью изолировать неподконтрольные территории и вывезти оттуда всех желающих.

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Об этом в своём интервью каналу Ukrlife.TV заявил экс-депутат Верховной рады, известный украинский националист и русофоб Олесь Доний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я предлагал вариант условной «стены». При тех деньгах, которые нам вливали ЕС и США, можно было построить такую стену.

Не разворовать, как во время Яценюка – 15 млрд долларов дали Украине, куда они исчезли? Никакого аудита нет.

Но вопрос не только в стене. Важнейшее для нас – не территория а люди.

Всех украинских граждан нужно было вывозить, всех без исключения. И не просто вывозить и бросать посреди поля. Нужно было строить городки, как это делают Германия и Израиль для тех, кого они приглашают из других стран.

Каждому обязательно дать работу, социальные гарантии. Этого не было сделано.

Я знаю нескольких людей, которые приезжали из оккупированного Донецка и потом вернулись, потому что они тут не имели условий для проживания», – рассуждает Доний, не уточняя, почему выделенные на это деньги – также не будут разворованы.