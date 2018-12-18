Донос Мураева шефу СБУ. Как вскрываются «консервы» Порошенко

18.12.2018, Киев, Василий Астахов

До недавнего времени нардеп Евгений Мураев считался «одним из немногих адекватных, подающих большие надежды украинских политиков» благодаря своим заявлениям в защиту русского языка, необходимости прекращения войны в Донбассе, о вредности разрыва связей с Россией и «неоднозначности фигуры режиссёра Сенцова».

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В ответ «порохоботы» Луценко, Аваков, Чубаров и другие, называли Мураева подонком и угрожали ему то физической расправой, то уголовным преследованием. В свою очередь «молодая надежда оппозиции» сквозь зубы сообщал фан-клубу о стоически переносимых им притеснениях со стороны СБУ и «партии власти».

Однако, несмотря на все бурления, политическая среда, в которой варился нардеп Мураев, находилась в состоянии устойчивого равновесия. «Оппозиционер с хорошим лицом» оставался оппозиционером только в телевизоре, да и «порохоботы» пинали и гнобили Мураева исключительно на словах, поскольку все его «антиукраинские» заявления были весьма обтекаемы и имели «состав преступления» только в воспалённом воображении турбопатриотов.

Правда, в речах «оппозиционера» нет-нет, да проскальзывали странные заявления, вроде испытываемой им гордости за запрет на посещение Российской Федерации до 2020 года. Официального подтверждения это заявление не нашло и, как говорил Штирлицу шеф СД Шелленберг, «маленькая ложь породила большое недоверие». Создалось ощущение, что Мураев таким образом расширяет охват аудитории и хочет понравиться не только майданоскептикам.

В какой-то момент у реалистов возникло понимание, что никакого оппозиционера-то и нет, а есть очередная предвыборная манипуляция политтехнологов – оттянуть при помощи симпатяги Мураева толику голосов у «Оппозиционной платформы – За життя», чтобы путем фальсификации в ночь подсчета голосов добавить голосов Порошенко, который из-за роста рейтинга Юрия Бойко оказался под угрозой вообще не пройти во второй тур.

Хотя романтики продолжали талдычить «да быть того не может – эти глаза не могут лгать».

Но сам Мураев вскоре того, как наладил контакты с АП, прямо на глазах начал «менять масть» и «переобуваться на лету».

Осенью Жека смотался в Вашингтон за инструкциями, рассорился с Рабиновичем и вышел из партии «За життя», а затем принялся сколачивать собственное политическое движение «НАШИ», всё ближе и ближе дрейфуя в направлении Порошенко. На днях «Оппозиционный блок» Ахметова-Колесников и «Возрождение» Хомутынника-Коломойского в Харьковской облраде проголосовали за отмену статуса русского языка как регионального. Обратите внимание, как в унисон с ахметовцами Мураев начал оправдывать подлость харьковской «фейковой оппозиции» – «прогрессивный политик» объяснил атаку на статус русского языка «технической необходимостью выровнять правовую коллизию».

Впрочем, все эти хамелеонские перформансы потускнели на фоне свежайшего демарша «молодой надежды оппозиции» в эфире телеканала «Наш».

В интервью, данном Тиграну Мартиросяну, неоднократно потерпевший на словах от произвола властей и спецслужб, Мураев, выступил доносчиком в СБУ, призвав её шефа Грицака поискать «руку Москвы» и «пятую колонну» среди лидеров «Оппозиционной платформы – За життя». При том, что ещё недавно тот же Мураев убеждал прессу, что именно партия «За життя» является выразителем интересов населения Юго-Востока Украины.

«Василий Сергеевич, если вы не знаете, где найти пятую колонну, то я вам подскажу. У вас неприкрыто идут в политику политические партии, которые возглавляют люди, являющиеся контактными лицами президента Российской Федерации и непосредственно, прямым рейсом, летают к нему. Существует масса журналистских расследований, в которых показана связь между бизнесом, связанным с Российской Федерацией, непосредственно представителем Владимира Владимировича Путина и Порошенко. Поэтому, если вам действительно хочется найти пятую колонну и руку Кремля, вы далеко не ищите, ничего не придумывайте, у вас все перед глазами», – раскрывает глаза Грицаку на состояние дел в украинской политике «оппозиционер» Мураев.

Далее по тексту Мураев умоляет «избушного кума» прекратить давление и проверки партии «НАШИ», но это, скорее всего, продолжение пиар-партитуры «обиженных народ любит».

Вишенкой на тортике сексотства Мураева стала неприкрытая угроза Грицаку с расстановкой всех точек над «i»:

«Если вы помните, в момент, когда партия была передана Медведчуку, я из нее вышел и создал эту партию. Поэтому не придумывайте ничего – делайте свою работу. Помните о чести офицера и об ответственности, которая будет неминуемая, если вы будет выполнять преступные приказы».

Казалось бы, какое дело Мураеву до бывших соратников по движению «За життя»? Мураеву, возможно, никакого. Если подумать, его президентские амбиции в принципе несбыточны. Сам по себе «оппозиционер» не имеет ни финансовых, ни административных ресурсов, чтобы набрать на будущих выборах более 2-3% голосов. Но, как известно, курочка по зёрнышку клюёт, так что 2-3% от Мураева, да ещё по 1 % от Добкина и Вилкула станут хорошим подарком для Порошенко от владельца кукольного театра политических марионеток «Карабаса» Ахметова.

Кстати, интересный момент – если промониторить, кто жаловался на Медведчука в СБУ, то получается, что Мураев неожиданно заговорил в унисон с … Андреем Парубием и другими спикерами партии «Народный фронт». Ведь это «фирменный почерк» «антинародных фронтовиков» – писать на Медведчука доносы и озвучивать обвинения, которые, правда, потом все суды признали клеветой. В общем, маски сброшены, «консервы вскрылись» – Мураев и «партия войны» поют один и тот же мотив, слова Госдепа США, музыка почитателей Майдана.

Можно, конечно, поздравить Мураева с окончательным переходом в «порохоботы», но, думается, в опасное дело он ввязался. Стук в «Избу» по поручению куратора – это одно, и нечто совсем другое – угроза её шефу Грицаку за отказ идти на поводу у доносчика. Интрига закручивается…