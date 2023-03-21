Доотмывалась. Силовики нагрянули с обыском в шикарные апартаменты беглой навальнистки

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Силовики провели сегодня обыски по месту регистрации блогера Александры Митрошиной и «иных лиц, возможно, причастных к преступлению».

Следственный комитет Москвы разместил на официальных ресурсах кадры огромной квартиры блогерши в самом центре Москвы на Большой Дмитровке. Там проходит дорогой ремонт, а сама Митрошина переехала в Дубай после начала СВО.

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Ранее она участвовала в незаконных акциях в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального и призывала своих 4,2 миллиона подписчиков присоединиться.

Кроме того, Митрошина выступала против воссоединения Крыма с Россией. Правда, осудила «аннексию» блогерша только когда Украина запретила ей въезд на свою территорию на 3 года. Это произошло после того, как Митрошина на встрече с подписчиками в Киеве отказалась отвечать на вопрос «чей Крым». Из-за этого произошла драка.

Однако уголовное дело возбужденное против блогера не содержит никаких «политических» статей и носит сугубо экономический характер. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей. Блогер продавала в интернете «образовательные курсы» и рассказывала, «как стать лидером нации».

Экономист Никита Кричевский уверен, что дело будет «со 100%-м негативным исходом» для Митрошиной и ее объявят в международный розыск.

«Это наказание за то, что возомнили, будто поймали бога за бороду. Хотя бога действительно поймали – раскрутиться так, как Митрошина, удается единицам. Налоговые консультанты у Митрошиной были – не зря же она начала «дробить» потоки. Только вот налоговые консультанты недалекие: если и «дробить», зная, что для ФНС – это как красная тряпка для быка, то до нормативно определенного предела доходов. Шутка ли – одно рекламное размещение в инсте Митрошиной стоило 1 млн руб», – написал Кричевский в своем ТГ-канале.

В начале марта дело по аналогичному обвинению завели уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема. Им вменяли отмывание 130 миллионов руб.

«Сейчас налоговая активно мочит блогеров, то есть людей, которые влияют на миллионы подписчиков. А ведь можно было просто поговорить. А теперь государство получает все больше не просто внутренних врагов, а врагов с лояльной им аудиторией, которые еще и вне политики, то есть будут мягко настраивать народ против власти на бытовом уровне», – считает социальный технолог Роман Алёхин.

С ним не согласен бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов. Он высказался еще по поводу того, что лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев решил заступиться за Чекалиных.

«Очередная ошибка «Новых людей». Как минимум потому, что подавляющее большинство граждан России после просмотра репортажа [видео обыска] с геликами, ламборгини и кусковым золотом однозначно встанут на сторону силовиков», – написал Долгов.