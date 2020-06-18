Допекли: Карасёв может присоединиться к «украинским русским» Донбасса

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Если права русскоязычного населения на Украине продолжат ущемляться, то оно превратится в «украинских русских», как это уже произошло в Донбассе.

В этом случае население будет тяготеть к этнически близкой стране, которая может обеспечить их права. Это чревато «расползанием» регионов Украины, когда поляки будут стремиться в Польшу, венгры в Венгрию, а русские в Россию.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо разобраться, украинцы – это что, украинский язык или украинец – это что-то большее, чем украинский язык, чем даже русский. Потому что есть нации – венгры, да, это венгерский язык, поляки – польский язык. А вот, украинцы – нет. Этот вопрос всегда возникал после распада империи. Где границы этой страны, которая возникла в результате распада. Эти же вопросы были – где заканчивается Франция, Англия. А где заканчивается Украина, скажите мне? Там, где заканчивается украинский язык и его распространение или по границам 91-го года?», – заявил Карасев.

По мнению эксперта, проблемы Украины начались после того, как в стране стала попираться Конституция и продвигаться идея моноэтничности.

«Конституция, когда принимали в 96-м году, там была еще инерция распада СССР, и там хороший выписан лингвистический компромисс — украинский язык государственный, один, единственный государственный язык. Но в государстве могут быть разные языки – пожалуйста, используйте венгерский язык в Закарпатье, русский язык на востоке Украины и на юге, и так далее. То есть, в обществе могут быть разные языки, использоваться в публичной сфере. А в государственном аппарате, там украинский язык. Что пошло не так? С 2004-го года начали строить нацию в стране. Не мультинациональное государство, а государство-нацию», – констатировал эксперт.

Карасев подчеркнул, что миллионы русскоязычных граждан Украины не могут считаться меньшинством и имеют право на развитие своего языка.

«В наших условиях это значит, что Украина – это только часть нынешней Украины. Что со временем, если вы будете дискриминировать русскоязычных украинцев, они трансформируются в украинских русских или в русских украинцев. Вы разницу улавливаете? Русские украинцы или украинские русские.

А если говорить о русскоязычном населении, гражданах Украины – их примерно 10-12 миллионов, может быть, больше даже. Это что, национальное меньшинство? Если вы не обеспечиваете их права – на свободное обучение, использование языка в публичной сфере, без этих всяких шпрехен-фюреров, лингвистических полицейских, которые сами себя назначили полицейскими и говорят: «А ты на кассе не так сказал, в супермаркете почему ты на русском языке».

Если эти люди видят, что государство не защищает их права, они посмотрят на то государство, которое будет защищать их права. Венгры будут смотреть на этнически родственное государство, которое называется Венгрия, поляки на Польшу, а русскоязычные в Россию, к Путину. Вместо того, чтобы Украина стала национальным очагом русскоязычных, Россия опять вернется и станет омегом этих русскоязычных.

Что сейчас на Донбассе, кто сейчас на Донбассе живет? Там живут уже украинские русские, а не как раньше было, русскоязычные украинцы. Потому что политика сделала так, что они теперь ввели русский язык государственный в ЛНР, они же не хотят, они видят, что их не защищают здесь. Свои герои, своя историческая память и так далее.

Еще раз говорю, проблема в том, что строительство нации или национализирующегося государства, или строительство Украины по этническому, по монолингвистическому признаку, оно страну не укрепляет, оно только ее разбалансирует и раскалывает. Если русскоязычных не будут защищать, их защитит рядом государство, с которым у нас 2400 километров общей границы», – предупредил Карасев.