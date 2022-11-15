Доподстрекался: в Крыму сетевой экстремист отправится на принудительные работы

15.11.2022  13:12 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, экстремизм


Принуждение к труду заработал житель Кировского района за призывы к экстремизму в интернете.

42-летний селянин через интернет-мессенджеры призывал к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Принуждение к труду заработал житель Кировского района за призывы к экстремизму в интернете. 42-летний...

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Публикации обнаружили в июле этого года. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Кировский райсуд приговорил подстрекателя к принудительным работам сроком на 5 месяцев с удержанием из заработной платы 15 % в доход государства. Кроме того, ему запретили строчить комментарии в соцсетях и мессенджерах на 2 года.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.

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