Допривечались: Германия чаще всего депортирует албанцев и грузин

10.02.2022  19:42 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Германия, Дзен, Кризис, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал


Федеральное министерство внутренних дел Германии объявило, что в прошлом году из ФРГ было депортировано около 11 тысяч  982 человек, причем по большей части – в Грузию, Албанию и Косово.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Федеральное министерство внутренних дел Германии объявило, что в прошлом году из ФРГ было депортировано...

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По данным федерального министерства Германии, 1 тысяча 116 человек были депортированы в Грузию, 908 –  в Албанию, около 400 человек — в Косово и Турцию. Также производились массовые депортации в Пакистан, Молдавию и Румынию.

Ранее стало известно, что с начала этого года за рабочими визами в посольство Германии в Косово обратились 56 тысяч албанских жителей края.  При этом немецкий посол Йорн Роде сообщил «министру обороны» Косово Арменду Мехаю о большом количестве боевиков так называемых Сил безопасности Косово (FSK) среди них.

Источник в «министерстве» сообщил, что в связи с массовым исходом боевиков предпринимаются шаги по увеличению их жалованья до 500 евро.

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