Допрошен но не арестован: Из Гааги вернулся одиозный косовский головорез

17.07.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент», в прошлом один из полевых командиров сепаратистской «Армии освобождения Косово» (UCK) Хашим Тачи после дачи показаний прокуратуре Специального суда по Косово остается на свободе.

Об этом передает собственный корреспондент «ПолитНавигатора» на Балканах.

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«После того, как я закончил свои свидетельские показания, я очень рад, что у меня была возможность четыре дня подряд давать объяснения по всем вопросам, касающимся моей деятельности во время войны и моих усилий по достижению мира и прогресса, – так пафосно прокомментировал свое пребывание в Гааге журналистам Тачи. – Теперь прокурор и судья должны принять решение по моим показаниям. Я верю, что у меня будет справедливый и беспристрастный суд. Я не совершил никакого преступления и война UCK была справедливой войной за свободу Косово».

По словам Тачи, он не может особо распространяться по поводу своих показаний, которые давал на протяжении четырех дней, но, отвечая на вопрос журналиста, сообщил о том, что его «не спрашивали о претензиях Дика Марти».

Речь идет о докладе 2011 года швейцарского юриста и правозащитника, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти«Бесчеловечное обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косове». В этом документе докладчик поведал европейской общественности о причастности Тачи, Весели и их подельников к похищениях, пыткам, убийствам и торговлей органами косовских сербов, цыган и лояльных Белграду албанцев. Тот факт, что прокуратура Специального суда даже не затронула этот пласт, свидетельствует о многом.

Говорит за себя и тот факт, что после четырех дней допросов Хашим Тачи продолжает оставаться на свободе.

Напомним, что сербские фигуранты также расположенного в Гааге Международного трибунала по бывшей Югославии в обязательном порядке арестовывались и годами находились за решеткой даже когда против них не удавалось сформулировать внятных обвинений. Так произошло с умершим в Гааге президентом Югославии Слободаном Милошевичем и лидером Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем, который отсидев одиннадцать лет был оправдан (спустя два года, чтобы окончательно не потерять лицо, оправдательный приговор отменили, заменив десятилетним заключением, включив в него годы, проведенные Шешелем в Гааге).

Напомним, 24 июня прокуратура Специального суда по Косово вынесла обвинительный акт, обвиняя Хашима Тачи, а также лидера Демократической партии Косово Кадри Весели и других в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийства, похищения, насильственное удерживание и пытки.