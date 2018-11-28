28.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Допрыгались: В Москве хотят закрыть Азовское море для кораблей ВМСУ

На российском ТВ начали звучать призывы к официальному закрытию Азовского моря для военных кораблей Украины после инцидента с катерами ВМСУ возле Керченского моста.

Соответствующее мнение в эфире телеканала «Россия 1» озвучил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Нам подброшен Петром Алексеевичем хороший повод. Поскольку он ввел военное положение и пояснил, что оно введено против России, в этом случае мы должны заявить, что полностью закрываем проход в Азовское море для любых вооруженных судов Украины.

Соответственно, любой заход украинских военных судов в наши территориальные воды тоже является актом агрессии. Море большое, на дне много места», – резюмировал эксперт.

Политолог Михаил Синельников-Оришак полагает, что России следует отказаться от миролюбивой риторики и воспринимать Украину как враждебное государство, где власть захвачена националистами-русофобами.

«Парадигма сознания должна быть другая. Не один народ, а два враждебных государства. Еще в 2014 году невозможно было заговорить в наших российских аудиториях, такое впечатление, что в России большое украинское лобби…

Они сами прервали сообщение, довели до такого состояния на дипломатических фронтах. По факту, все оказалось и так разрушено, только не с нашей, а с их стороны. Они сами на это пошли, потому что у них логика враждебного государства, и они живут в этой логике», – заявил Синельников-Оришак.

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