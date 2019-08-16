16.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Допрыгался: Зеленский угодил в цейтнот с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский крайне ограничен во времени, чтобы успеть принять какие-либо решения по Донбассу. Встреча в Нормандском формате, которую он хочет провести, возможна не ранее конца сентября, а к весне его популярность снизится настолько, что он уже не сможет идти на радикальные шаги.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что встреча возможна не ранее конца сентября – в октябре, когда Украина сформирует парламент и правительство и совершит хотя бы ритуальные шаги в части продления Минских соглашений. Напомню, что Верховная Рада должна принять закон, который снова продлит действие Минских соглашении»,- сказал он.

Все международные игроки созрели к перезагрузке украинской ситуации, но все зависит от ситуации в самой Украине.
Зеленский может потерять то влияние, которым он пользуется сейчас, и превратиться в заложника Верховной рады, попав в ту же западню, что когда-то Порошенко, которого тоже одно время воспринимали как миротворца.

Рейтинг Зеленского сохранится до весны 2020 года, после чего ему трудно будет проводить какие-то радикальные решения.

«Зеленский может попасть в западню Порошенко, который выиграл выборы на миротворческих обещаниях. Уже к весне его рейтинги просядут. Время – до весны», – прогнозирует Бортник.

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