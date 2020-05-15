Дорога от храма на майдан: Сделано в Екатеринбурге

15.05.2020, Севастополь, Платон Беседин

Годовщина протестов в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины. Тогда, напомню, собравшиеся митинговали против его появления в одном из городских скверов.

Тут необходимо вспомнить всю предысторию. Собор Святой Екатерины был построен в 1723 году, но в 1930-м его разрушили. Первоначально храм собирались восстанавливать на историческом месте – на площади Труда. Но идею подвергли остракизму. После храм решили строить в акватории городского пруда – и вновь некая общественность выступила против. И вот, наконец, решено было возвести собор в сквере. Поначалу никто не возражал, даже согласовали проект – однако затем вновь понёсся стон возмущения, а позднее нарисовались и протестующие.

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Почему тут столь важна предыстория? Из неё видно, что проблема отнюдь не в том, что храм уничтожит сквер, а это, в свою очередь, ударит по экологии. Нет, суть в другом.

Части горожан в принципе изначально не нравилось возрождение храма Святой Екатерины. Где бы его не предлагали строить – сам факт этого вызывал отторжение, переходящее в деятельную ненависть.

И проблема тут не столько в конкретном храме, а в том, что в нём – как в символе – сконцентрировались все негативные химеры, страхи и мемы, наличествующие у одной части общества по отношению к другой. Фобии эти хорошо известны: тоталитарное государство, сращивание церкви и государства, продажные попы и чиновники – и так далее в том же духе.

Я далёк от мнения, что озвученных проблем в том или ином проявлении в России не существует, но очевидно, что они не имеют столь гипетрофированного проявления, как то рисуют нам некоторые протестующие. Это утрирование того же пошиба, что и перерастание их либеральных идей в неолиберализм фашистского толка.

Опять же я далёк от мысли, что со стороны тех, кто решил строить храм, всё происходило гладко и нежно. Однако именно первоначальная концентрация ненависти привела к конфронтации.

Кому мешал храм? Неужели его появление приводит к уничтожению последнего? Безусловно, нет. Однако важен был сам принцип – не дать возвести церковное сооружение. А далее использовать ситуацию вокруг этого как повод для разжигания гражданского конфликта.

Нет, от искры в результате не разгорелось пламя – те времена прошли. Теперь митинг – это чаще перформанс, нежели инструмент. Но факт: на протестный ход против храма помимо людей порядочных и идейных собрались совершеннейшие маргиналы и антигосударственники. И многим из них плевать хотелось и на идею свободы, и на свободу самовыражения, и на сквер, и на экологию. Им важно было явить ненависть, рождённую из собственного безумия.

Да, это был майдан в миниатюре. Ведь майдан – это методология, в ходе которой отсекается всё справедливое и конструктивное, и остаётся лишь разрушительное, остановить которое уже не представляется возможным. А вот тут уже Украина – образцовый (правда, в отрицательном контексте) пример. Потому что кто-то когда-то не нашёл в себе силы и волю сказать «стоп».

И да, храм Святой Екатерины строят, но уже на другом месте. Однако факт остаётся фактом: власть пошла на условия протестующих – пусть и не в полной мере. И компромисс – это, казалось бы, всегда правильно, но иногда – в особых, модифицированных злом, случаях – он становится поводом для отступления одних и наступления других. Через год битва всё ещё продолжается – пусть и не в пылающей форме.