«Дорога жизни» на Константиновку уже под миномётным огнём русских – генерал ВСУ

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ВСУ нужно срочно искать резервы, чтобы остановить продвижение русских, которые уже взяли полностью под огневой контроль трассу Покровск (Красноармейск) – Константиновка в ДНР.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они подошли впритык к важнейшему логистическому пути, на Константиновку дорога, там отделяют уже километры. Это означает, что враг может наносить поражение не только артиллерией, но и миномётами. Остановилось продвижение гражданских грузовиков и автомобилей, и волонтеров в том числе, ей пользуются сейчас только для военных целей», – сказал Романенко.

«Это дорога логистического обеспечения в целом регионе, она принципиальная. Руководство это понимает. Вопрос в том, как быстро и насколько мощно можно найти соответствующего уровня резервы вооружений, техники и личного состава, чтобы применить на этом направлении и остановить такого зверя, разрушить планы врага на этом направлении. Они дальновидные – повернуть на север, угроза агломерации Краматорск – Славянск и так далее», – предупредил генерал.