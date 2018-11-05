Дорогие долги пожирают бюджет Украины

05.11.2018, Киев, Игорь Петров

Бюджет Украины с 2014 года является дефицитным из-за слишком больших расходов на обслуживание внешнего долга.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже четыре года имеет так называемый первичный дефицит бюджета, то есть внутри страны мы денег собираем больше, чем тратим. Это происходит, потому что у нас очень большие расходы на обслуживание долга. В проекте бюджета на 2019 год у нас заложено почти 4% ВВП на обслуживание долга. Если от 2,3% отнять 3,7% мы и выходим на первичный дефицит в 1,4%. Если посмотреть на группы статей бюджета, то деньги, потраченные на обслуживание долга, являются пятой статьей по рейтингу, если посмотреть на общие группы расходных статей бюджета на следующий год”, – сказал эксперт.

При этом он отметил, что внешний долг Украины “не настолько гигантский”.

“Вопрос в том, что этот долг очень дорогой. У нас прошлой неделе было знаковое событие – размещение еврооблигаций. Украинское правительство разместило еврооблигации на 2 миллиарда долларов, из которых 750 миллионов – на 5 лет с доходностью 9%, 1,25 миллиларда с доходностью 9,75%. То есть с одной стороны», – заявил Вышлинский.