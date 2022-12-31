Дорогие друзья, читатели и подписчики «ПолитНавигатора»!

Редакция и творческий коллектив поздравляют всех вас с наступающим, Новым, 2023 годом.

Уходящий 2022 год прошёл под знаком специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине и стал для всех нас тяжёлым, нервным, изматывающим. Но, в то же время, наша армия вернула в родную гавань миллионы соотечественников и часть исторических территорий.

Были успехи, были и поражения – куда же без них.

В уходящем году наше издание старалось информировать своих читателей наиболее острыми интересными, актуальными и, что самое главное, оригинальными материалами. Судя по отзывам, наш коллектив в 2022 году, скорее, справился с поставленными задачами, а если у кого и остались к нам вопросы – что же, у «ПН» есть, куда расти, да и ошибок не допускает только тот, кто ничего не делает. Хочется надеяться, что наше мастерство со временем только крепчает, как хорошее вино.

Мы, в свою очередь, постараемся и дальше информировать вас самыми важными, самыми интересными публикациями. Кроме того, с 1 января 2023 года у «ПолитНавигатора» изменится формат телеграм-канала, где появятся авторские материалы помимо дублирования информации с основного сайта. Присоединяйтесь, не пожалеете!

Хочется от всей души пожелать нашим читателям и вообще всей нашей необъятной стране, всем соотечественникам за рубежом в наступающем году мирного неба над головой, достатка, счастья, общего и личного блага, новых побед и достижений, и чтобы серьёзные проблемы, потрясения и заботы обходили наши дома стороной. Желаем, чтобы наша жизнь была яркой, живой и насыщенной радостью, как брызги новогоднего шампанского: мы все этого давно заслужили.

Отдельные пожелания мы адресуем всем тем людям на Украине, кто продолжает ассоциировать себя с Русским миром, бережно хранят русский язык и культуру, не отрекаются, как бы ни было тяжело, от общей истории и судьбы.

Соотечественникам в Донбассе, девятый год живущим и сохраняющим в себе человечность под убийственным огнём украинской артиллерии — наши безмерные почёт и уважение. Мы гордимся вами, равняемся на вас, надеемся, что пережитые вами страдания и лишения не сгинут в потоке повседневности, но будут исцелены самим ходом мирной жизни в составе большой России.

Ваше долготерпение будет вознаграждено, мы снова дружно заживём в единой стране. Донбасс, Одесса, Харьков, Херсон, Запорожье будут окончательно освобождены, враг разбит, Украина — избавлена от нацистской оккупации, окончательная победа будет за нами!

Поздравляем всех добрых людей с наступающим Новым годом, спасибо, что остаётесь с нами, читаете, обсуждаете наши статьи – мы чувствуем, что наша работа востребована и наполнена смыслом.

С наступающим Новым годом, с новым счастьем!

Всегда ваш «ПолитНавигатор».