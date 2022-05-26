Дорого и неизвестно когда закончится: в Киеве оценили объем работ по разминированию Черного моря

Новости Украины

Украина заминировала свои воды, чтобы предотвратить высадку русского десанта. Так, в настоящее время пляжи в Одессе закрыты, так же закрыт и Одесский морской порт. Россия, как утверждают украинские власти, также установила мины в украинском водном пространстве.

Как отмечает западное издание The Economist со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, Украина «не имеет возможностей для разминирования необходимых морских путей».

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«К разминированию побережья как таковому комплексного подхода у нас в государстве еще не было. Если в государстве в сфере гуманитарного разминирования была проделана большая работа: создана система, уже были и есть операторы (в том числе мы), работающие на Востоке Украины и других регионах, то подводное разминирование, как его еще называют «underwater clearance» или “»underwater demining», согласно процедурам международных стандартов противоминной деятельности, такого у нас в стране еще не начато», – утверждает директор Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга в интервью киевскому изданию УНН.

Он отметил, что возглавляемая им Ассоциация неоднократно поднимала этот вопрос во время разных встреч с международными партнерами, на разных площадках, ведь это было актуально еще на Востоке Украины, где было много водоемов, загрязненных взрывоопасными предметами.

«Трудно что-то сказать по поводу терминов и вообще как оно будет происходить потом, когда система еще не заработала», – сокрушается Тимур Пистрюга.

Директор Ассоциации саперов Украины отмечает, что до сих пор на Украине такие мероприятия проводили следующим образом: по оперативным вызовам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приезжали саперы-водолазы, доставали тот или иной взрывоопасный предмет из водоема.

В то же время, по словам эксперта, такое оперативное разминирование не дает гарантий безопасности и не передает тот водоем конечному пользователю, не отвечает процедурам гуманитарного разминирования.

«Единственное, что я могу сказать, что подводное разминирование еще дороже, чем разминирование наземное, скажем так, потому что используется уже другое оборудование, которое стоит больше. Услуги специалистов еще дороже и таких специалистов, к сожалению, не так уж много. Также нужна специальная техника, оборудование, аппаратура. Это все, конечно, большие деньги», – заметил Тимур Пистрюга.

По данным Ассоциации саперов Украины сегодня потенциально заминированы более 82 тысяч квадратных километров территорий страны.

«Если мы говорим о сплошном разминировании акватории, то у нас эта система даже еще не начата. И что-то говорить конкретно мы не можем. Не можем даже сказать о стоимости. Если на основе опыта гуманитарного разминирования на востоке страны мы можем примерно определить, сколько будет стоить квадратный метр земли, то стоимость подводного – пока не можем. Сможем определить только тогда, когда начнут работать операторы. А они еще не начали. Их вообще еще нет», – пояснил директор Ассоциации саперов.

По его убеждению, без иностранной поддержки в этом вопросе Украине не обойтись, в том числе из-за необходимости специального оборудования.

На вопрос относительно масштабов заминирования Пистрюга добавил, что не может дать соответствующую оценку, ведь боевые действия продолжаются, в море еще находятся вражеские корабли, а официальные данные по заминированию обнародованы не были.

По данным украинского ГСЧС в гуманитарном разминировании нуждается не только морское побережье, но и почти половина территории Украины.