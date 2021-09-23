Дорогой газ убивает украинскую химию, дешевый металл – металлургию

23.09.2021 15:55 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Одесский припортовый завод остановился из-за скачка цен на газ. Серьезные проблемы ждут также украинскую металлургическую и горнодобывающую промышленность.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с Одесским припортовым – завод остановился. Для Одесского припортового завода это патовая ситуация. Производить и продавать удобрения, аммиак, при такой цене на газ он не может. То есть все задумки по его приватизации – продать его более за более-менее пристойную цену – летят в унитаз. Единственно – ряд экспертов считает, что всё-таки после такого подскока будет и отскок цен, за это время они чуть опустятся. Но я не думаю, что они вернутся к нормальным. А это в хорошие месяцы чистая прибыль была 6 миллионов долларов. И это – только одно предприятие», – отметил эксперт.

Он полагает, что банкротство Evergrande ударит по украинской металлургии и горнодобывающей отрасли.

«Банкротство крупнейшего китайского застройщика, который наделал долгов на 300 миллиардов долларов (это 8 бюджетов Украины, это долги только одной компании, у которой 1300 агентов по всему Китаю), ударит по Украине. Для нас и так уже стала ухудшаться конъюнктура на руду, на концентраты, на металл. Китай был крупнейшим потребителем нашего металла, это мы ощутим. Там конъюнктурные перспективы не очень хорошие», – сказал Золотарев.