Дорогостоящие американские приборы, поставляемые в ВСУ, оказались на рынках Украины

27.06.2019, Донецк, Александр Гусар

В ходе рейда военной службы правопорядка по рынкам подконтрольной Украине Авдеевки в продаже выявлено несколько единиц тепловизоров американского производства, числящихся на балансе ВСУ.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, в 93-й механизированной бригаде ВСУ отмечена подготовка личного состава к ротации, выраженная в массовых хищениях военнослужащими военного имущества и всего, что можно продать в преддверии убытия.

Безсонов отметил, что наибольшим спросом у перекупщиков продолжают пользоваться американские приборы ночного видения, поставляемые в бригаду в рамках военной помощи США.

«Военная служба правопорядка Украины, в ходе проведённого рейда по рынкам населённого пункта Авдеевка, выявила несколько единиц американских тепловизоров с серийными номерами, стоящими на учёте подразделений 93-й бригады, в результате чего 26 июня штаб ОТГ «Восток» назначил расследование по данному факту», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что, кураторы из США, обоснованно не доверяя командованию «ООС» в данном вопросе, включили в состав комиссии своих представителей.