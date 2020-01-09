Доруководились: На Украине объявлен траур

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

9 января объявлено на Украине днем траура по погибшим пассажирам «Боинга» «Международных авиалиний Украины», разбившемуся накануне в Иране. Об этом говорится в постановлении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Траур был назначен лишь на следующий день после катастрофы, совпавшей с новым витком кризиса США и Ирана, поставившего мир на грань нового масштабного конфликта.

Интересно, что в этих условиях высшее руководство Украины демонстрировал отнюдь не государственнический подход – чиновники не смогли отказаться от привычного отдыха за границей.

Так, Владимир Зеленский отдыхал в Омане. На заграничных курортах оказались и руководители силового блока страны – глава СБУ Иван Баканов был замечен в Куршавеле, а министр внутренних дел Арсен Аваков публиковал в блоге фотографии со своей виллы в Италии.

«Глава СБУ в Куршавеле, глава МВД, говорят, в Италии, президент и верховный главнокомандующий – вообще х… знает где сейчас, х… знает где был раньше и х… знает что там делал. Ищут всем миром, не могут найти. Вообще, ребят, когда я полгода назад писал про потерю управления, я не имел в виду прям вот так-то буквально уж», – сокрушается бежавший в Израиль пропагандист Аркадий Бабченко.